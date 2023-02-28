В польском Минобороны заявили, что осуществляли военные поставки на Украину еще до начала СВО

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Польские власти начали поставлять боеприпасы для украинской армии еще до начала российской спецоперации на Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В интервью изданию Polska.Metropolia warszawska глава Минобороны республики также отметил, что поставки украинской армии польских боеприпасов привели к ускорению связанных с оснащением Войска Польского работ.

Блащак также сообщил, что в настоящее время Польша уже поставила украинской армии имевшиеся в ее распоряжении советские танки Т-72, значительное количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотники и барражирующие боеприпасы.

Кроме того глава польского военного ведомства заявил, что в республике проходят тренировки украинские военнослужащие, которых обучают управлению и обслуживанию немецких танков Leopard 2, которые в ближайшее время планируется передать ВСУ и польских гаубиц Krab. Общая сумма польской военной помощи за прошедший год составила 2,2 миллиарда евро.

Польша также стала инициатором создания "танковой коалиции", в задачи которой входят поставки Украине танков западного производства.

Ранее сообщалось, что на стороне киевского режима в военных действиях принимают участие около 20 тысяч польских наемников, из которых более 2,5 тысяч уже погибли.

Значительные объемы военной поддержки, оказываемой украинской армии польскими властями указывают на прямую заинтересованность Польши в вооруженном конфликте на Украине.