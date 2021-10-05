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РИА Новости

"Решение принято". Куда НАТО перебросит свежий танковый полк

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Польские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Варшава наконец определилась, что делать с закупленной у США бронетехникой — 250 танков разместят на восточной границе. Поставки начнутся уже с 2022-го. Министр обороны Мариуш Блащак прямо заявил: "Абрамсы" станут надежной защитой от "агрессии Кремля". О том, чего опасаются и на что рассчитывают поляки, — в материале РИА Новости.

Грозная сила

На модернизации танкового парка военные настаивают не первый день. Ранее генерал-лейтенант Богуслав Самол признал: устаревшие польские Т-72 и PT-91 Twardy серьезно уступают современной российской бронетехнике. По его мнению, закупка американских машин значительно повысит возможности сухопутных войск республики.

Основными боевыми танками M1A2 Abrams в модификации SEPv3 укомплектуют четыре батальона. Для этого пришлось серьезно раскошелиться — сумма контракта превысила 23 миллиарда долларов. Это почти вдвое больше оборонного бюджета страны на 2021 год. Часть средств пойдет на логистику, обучение военнослужащих и развитие инфраструктуры. Польские СМИ наперебой расхваливают решение властей приобрести американскую бронетехнику и называют контракт "сделкой века".

Однако подобная расточительность по душе далеко не всем. В частности, депутат Европарламента от партии "Гражданская платформа" Янина Охойска считает, что границы в полной безопасности, а деньги было бы эффективнее потратить на достойные зарплаты медсестер в больницах. По ее словам, "российская угроза" сильно преувеличена. Кроме того, специалисты указывают, что даже в теории 250 машин явно недостаточно для отражения "грядущего вторжения".

Американские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019

Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

"В принципе, 250 танков Abrams — достаточно грозная сила, — говорит РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Американцы согласились продать Польше самую современную модификацию своего основного боевого танка. От предыдущих вариантов у M1A2 SEPv3 остались только корпус и башня. Вся электронная начинка — абсолютно новая. Однако в случае серьезного конфликта объединенной мощи Союзного государства они противостоять не смогут даже гипотетически — бронетехники у нас больше в разы".

Навязанная сделка

Танки M1A2 модернизируют по проектам семейства SEP (System Enhanced Package — "Пакет улучшенных систем") с конца девяностых. Первая версия SEPv1 отличалась усиленной лобовой броней с урановыми элементами, прицелом с тепловизионным каналом, а также интеграцией электроники танка в новейшие системы связи и управления войсками. В машинах семейства SEPv2 улучшили силовую установку и систему управления огня. Третий "пакет" касается главным образом боекомплекта.

M1A2 SEPv3, впервые представленный в 2015-м, получил современные снаряды — многоцелевой XM1147 AMP с программируемым взрывателем и бронебойный подкалиберный M829E4 AKE. Последние, как утверждают в Пентагоне, способны пробить в лоб любой серийный танк с дистанции полтора-два километра. Модернизировали систему управления огнем. Кроме того, в прицелы наводчика и командира установили новые тепловизионные приборы IFLIR с дисплеями высокой четкости.

Часть танков оборудовали комплексами активной защиты Trophy израильского производства. Разработчики уверяли, что этот КАЗ сделает машину неуязвимой для управляемых ракет. Впрочем, опыт боевого применения "Абрамсов", оснащенных Trophy, в Йемене показал, что эта защита — не панацея. Хуситы успешно жгли саудовские танки даже устаревшими советскими ПТРК.

Конечно, 250 "Абрамсов" усилят польскую армию. Однако многие эксперты уверены, что решение об их закупке — сугубо политическое, военной необходимости в американских машинах нет. Сухопутные войска Польши располагают двумя сотнями немецких танков Leopard 2 в модификациях A4, A5 и PL.

Немецкий танк Leopard 2

Источник изображения: © Фото : Gertrud Zach

"Леопарды", по сути, "одноклассники" "Абрамсов" и не уступают им по большинству тактико-технических характеристик. Однако у военного лобби в Вашингтоне и американских оборонных предприятий иное мнение. Не исключено, что сделку по танкам Польше откровенно навязали.

Обострение русофобии

Варшаве не впервой выпрашивать у Вашингтона военную помощь. Еще в конце 2018-го Польша предложила США разместить в стране американскую бронетанковую бригаду и выразила готовность взять на себя до двух миллиардов долларов расходов.

Президент Анджей Дуда даже придумал для базы название: Форт Трамп. А министр национальной обороны сообщил, что это вопрос решенный. Тем не менее Форт Трамп остался только на бумаге.

Приступы застарелой русофобии остро проявились у польских властей во время сентябрьских учений "Запад-2021", в которых приняли участие российские и белорусские военнослужащие. Возможное "вторжение Кремля" активно обсуждали в СМИ. В частности, портал Defense24 утверждал, что Россия под занавес маневров намеревается атаковать страны Восточной Европы через так называемый Сувалкский коридор, где проходит граница Польши с Литвой.

Учения закончились, войска вернулись в пункты постоянной дислокации, однако Варшава сохранила воинственность — министр обороны сообщил журналистам, что стране нужно больше солдат и современного вооружения. Он отметил, что только так Польша сумеет занять сильные позиции в НАТО.

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2

Источник изображения: © AP Photo / DHA

Помимо танков, поляки хотят приобрести в США крупную партию вертолетов Black Hawk, а в Турции — ударные беспилотники Bayraktar. Те самые, которые активно закупает Украина, не скрывающая намерений использовать их в боевых действиях в Донбассе.

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