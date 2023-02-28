Песков: Россия не видит никаких предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло

По словам пресс-секретаря президента, это обуславливает продолжение СВО

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия не видит в настоящее время никаких предпосылок для выхода в мирное русло ситуации вокруг Украины, это обуславливает продолжение специальной военной операции. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло", - сказал он. Песков подчеркнул, что пока спецоперация продолжается, и Россия движется в сторону достижения тех целей, которые были поставлены.