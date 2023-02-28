Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода

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Расположенный в Мариуполе Азовский судоремонтный завод, практически не функционирующий с 2014 года, решено возродить. Власти Донецкой республики рассматривают варианты запуска работы на предприятии. Об этом сообщил в своем ТГ-канале премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Власти республики прияли решение о восстановлении работы Азовского судоремонтного завода, в настоящее время в Мариуполе работает совместная комиссия правительства ДНР, Минпромторга России и Объединенной судостроительной корпорации. Она уже осмотрела оставшиеся производственные мощности предприятия и наметила план действий. Решение - восстанавливать, предварительно составив карту разминирования.

Судоремонтный завод, находящийся в акватории Азовского моря, будем восстанавливать

- заявил Хоценко.

В ближайшей перспективе на базе завода будет запущен современный технологический комплекс по ремонту торговых и вспомогательных судов, а также военных кораблей. В дальнейшем будет восстановлен уже сам завод, сильно пострадавший во время боевых действий по освобождению Мариуполя. Это потребует больших вложений и полного технического перевооружения предприятия. Запуск производства позволит создать сотни новых рабочих мест для местного населения.

Азовский судоремонтный завод основан в конце XIX века, наибольшее развитие получил при СССР. Количество отремонтированных, модернизированных и переоборудованных морских и речных судов различных типов в год доходило до 120. После 1991 года предприятие постепенно хирело, государство не выделяло достаточных средств на судоремонтную отрасль, а с 2014 года, после переворота в Киеве, практически перестало работать. В 2021 году власти Украины намеревались продать АСРЗ в частные руки, но сделку провести не удалось, началась спецоперация российских войск.