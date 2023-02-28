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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о применении новых танков Т-90М на передовых позициях в зоне СВО на Украине

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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ сообщило о работе танков Т-90М "Прорыв" Центрального военного округа (ЦВО) на передовых позициях в зоне специальной военной операции на Украине.

"Экипажи модернизированных танков Т-90М "Прорыв" танкового соединения Центрального военного округа наносят удары по водной переправе, живой силе и технике ВСУ на переднем крае", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, координаты замаскированных целей танкистам передают разведывательные группы. Корректировка огня ведется с беспилотников.

"Благодаря умелым действиям военнослужащих на "Прорывах" создаются бреши, в которые вклиниваются мотострелковые подразделения ЦВО", - отметили в Минобороны РФ.

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