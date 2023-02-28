Посол РФ указал на невозможность формирования системы безопасности в Европе без России

Сергей Нечаев заявил о намерении Москвы отстаивать позицию о том, что "в современном мире не должно быть деления на цивилизованные страны и все остальные"

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что наивно было бы полагать, что система прочной безопасности в Европе может быть сформирована без и против РФ. С таким утверждением он выступил в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу RT DE.

"Было бы крайне наивно и иллюзорно полагать, что система прочной безопасности в Европе может быть сформирована без и тем более против России. Однако, как справедливо отметил президент [РФ] В.В.Путин в послании Федеральному собранию Российской Федерации, мы намерены твердо отстаивать нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на цивилизованные страны и все остальные. Необходимо честное партнерство, в принципе отрицающее любую исключительность", - сказал Нечаев.

При этом он подчеркнул, что "текущий кризис в отношениях России и ФРГ беспрецедентен в послевоенной истории". "Сегодня мы, к сожалению, не наблюдаем реальной готовности Берлина к восстановлению двусторонних отношений, к учету наших законных интересов и озабоченностей", - констатировал российский посол. В то же время он выразил надежду на то, что "германские политики рано или поздно придут к осознанию необходимости "собирать камни", бесперспективности давления на Россию и безальтернативности выстраивания добрососедских отношений с РФ в интересах мира и стабильности на европейском континенте".

Кроме того, дипломат заметил, что "Берлин разрушил или заморозил большинство двусторонних форматов взаимодействия, практически отказался от контактов с российскими официальными представителями". "Рассчитывать на скорое восстановление прежнего уровня общения вряд ли приходится", - резюмировал Нечаев. Тем не менее, по его словам, в последнее время наблюдается определенное увеличение активности общественно-политических сил в ФРГ, выступающих за мирное урегулирование кризиса на Украине, против наращивания поставок вооружений Киеву. "Такая тенденция свидетельствует о том, что далеко не все немцы ратуют за военное разрешение конфликта", - заключил посол РФ.