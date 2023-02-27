Ульянов о решении РФ по ДСНВ: США все время хитрили и не выполняли договор

Дипломат Ульянов о решении РФ приостановить участие в ДСНВ: США не выполняли обязательств
МОСКВА, 26 февраля/ Радио Sputnik. Решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стало вынужденной мерой с учетом систематического невыполнения документа со стороны США, заявил "Известиям" постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что США все время переименовывали вооружения так, чтобы они не соответствовали определениям, содержащимся в договоре.
При этом, по словам постпреда, России не предоставили возможности проверить, действительно ли эти установки больше не использовались Штатами в их ядерной триаде.
Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля, заявил, что Россия приостанавливает выполнение положений Договора СНВ-3.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия вернется к выполнению положений Договора, когда Запад прислушается к ее позиции.
Ранее радио Sputnik сообщило об условии. которое назвал российский МИД для возобновления шагов навстречу США в рамках ДСНВ.