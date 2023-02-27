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Ульянов о решении РФ по ДСНВ: США все время хитрили и не выполняли договор

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Постоянный представитель Российской Федерации в международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации в международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: © Фото предоставлено посольством России в Австрии

Дипломат Ульянов о решении РФ приостановить участие в ДСНВ: США не выполняли обязательств

МОСКВА, 26 февраля/ Радио Sputnik. Решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стало вынужденной мерой с учетом систематического невыполнения документа со стороны США, заявил "Известиям" постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Это был неизбежный шаг, но надо начать с того, что договор заключался совсем в других условиях. Там было прописано, что неделимость безопасности, основанной на доверии. Сейчас все это порушено, США ставят задачу нанести стратегическое поражение России и вредят нам всеми возможными способами. Коренное изменение обстоятельств, так в международном правиле называется", – сказал Ульянов.

Он отметил, что США все время переименовывали вооружения так, чтобы они не соответствовали определениям, содержащимся в договоре.

"Они переоборудуют и говорят, что вот этот самолет нести ядерное оружие не может. А вот эти шахтные пусковые установки подводных лодок тоже для ядерного оружия больше не предназначены", – объяснил дипломат.

При этом, по словам постпреда, России не предоставили возможности проверить, действительно ли эти установки больше не использовались Штатами в их ядерной триаде.

Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля, заявил, что Россия приостанавливает выполнение положений Договора СНВ-3.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия вернется к выполнению положений Договора, когда Запад прислушается к ее позиции.

Ранее радио Sputnik сообщило об условии. которое назвал российский МИД для возобновления шагов навстречу США в рамках ДСНВ.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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