На Украине заявили, что компания из ФРГ предложила Киеву совместно производить оружие

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, у Киева "есть уже 10 конкретных проектов" с германским бизнесом

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Германское предприятие предложило Киеву совместно производить вооружения. С таким утверждением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в опубликованном в воскресенье интервью журналу Focus.

Шмыгаль отметил, что после прошедшей в прошлом году в Берлине международной донорской конференции у Киева "есть уже 10 конкретных проектов" с германским бизнесом. "С тех пор интерес растет не только у немецких компаний", - сказал премьер Украины. Однако он уточнил, что "значительным препятствием все еще является страхование рисков" конфликта.

"Мы работаем над этим. Есть 10 конкретных проектов", - заверил он. "И предложение немецкого концерна для совместного производства вооружений", - продолжил Шмыгаль, подчеркнув, что не может разглашать названия компаний.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. Кабмин ФРГ 7 февраля одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Германские танки, по словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, будут поставлены Киеву "самое позднее в последнюю неделю марта".

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине.