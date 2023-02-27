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ТАСС

В США считают, что КНР не приняла окончательного решения о военной помощи России

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: Tasos Katopodis/ Getty Images

Помощник американского президента Джейк Салливан при этом не стал уточнять, какие действия предпримет Вашингтон в ответ на подобное решение Пекина

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Китай пока не принял окончательного решения о предоставлении России военной техники и средств для использования на Украине. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не видели, чтобы они это делали. Мы не считаем, что они приняли окончательное решение на данный счет", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

Салливан при этом не стал уточнять, какие действия предпримет Вашингтон в ответ на подобное решение Пекина. "Я хотел бы оставить этот важный и серьезный разговор о последствиях такого развития событий за закрытыми дверями", - добавил он.

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России для его применения на Украине. В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали указала, что сообщество не располагает доказательствами предоставления Пекином военной помощи Москве. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такой вариант действий. 

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