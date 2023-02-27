Путин заявил о необходимости учета ядерного арсенала Франции и Британии в случае возобновления переговоров по ДСНВ

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ядерный арсенал Франции и Великобритании необходимо учитывать в случае возобновления переговоров по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) президент сказал, что ядерный потенциал Франции и Великобритании ранее не учитывался.

Отвечая на вопрос, нужно ли будет потом подсчитывать боеголовки этих двух стран, Путин сказал: "Ну, конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея ввиду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это скорее всего политическая организация, а не военный блок. Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля".

21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из договора.