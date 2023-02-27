Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от границ в зависимости от выданного Украине оружия

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что РФ будет вынуждена отодвигать угрозу дальше от своих границ в случае получения киевским режимом от Запада более дальнобойных систем

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ - как далеко, будет зависеть от того, какое оружие будет выдано западными странами Украине. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в комментарии телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Это зависит от того оружия, которое будет выдано", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, который выложил фрагмент передачи в своем Telegram-канале.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу дальше от своих границ в случае получения киевским режимом от Запада более дальнобойных систем.