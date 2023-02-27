CNN: Зеленский подготовит для США список вооружений, которые хотел бы получить Киев

По данным телеканала, в него будут включены истребители F-16 и ракеты большой дальности

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил парламентариев-республиканцев рассмотреть список вооружений для поставок Киеву, в него будут включены истребители F-16 и ракеты большой дальности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Зеленский ранее в феврале провел встречу с делегацией американских республиканцев, среди которых был глава комитета Палаты представителей по иностранных делам Майкл Маккол.

"У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили в основном о том, что ему необходимо для победы в этой войне. И он предоставит делегации список оружия, которое необходимо Украине для победы", - цитирует телеканал Маккола.

Политик добавил, что в США как демократы, так и республиканцы поддерживают Украину, поэтому он выразил надежду, что Вашингтон сможет предоставить Украине "все, что ей требуется для победы". При этом телеканал отмечает, что такая позиция Маккола может оказаться "несостоятельной" - на фоне активизации президентской предвыборной кампании несколько республиканцев выступает против дополнительных бюджетных затрат на поддержку Украины. В то же время в рядах Республиканской партии есть и те, кто выступает за усиление давления на президента Джо Байдена по вопросу поставок истребителей, сообщает телеканал.

Байден 31 января заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.