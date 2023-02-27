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Военное обозрение

В Минобороны Великобритании заявили о решении проблем с бронемашиной Ajax, от которой «глохли» солдаты

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Источник изображения: topwar.ru

В Великобритании решили проблемы с бронемашинами Ajax, с таким утверждением выступил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес.

Бронированная машина Ajax должна была стать основной БМП британской армии, а стала большой проблемой, которую пытались решить несколько лет. Во время испытаний летом 2021 года британские солдаты начали жаловаться на здоровье, 20 солдат потеряли слух. Затем британское военное командование ввело ограничения по скорости на испытаниях боевых машин Ajax в 32 км/ч и запретило солдатам находиться в бронемашине дольше 90 минут, чтобы не получить какие-либо травмы из-за сильной вибрации. Кроме того, это исключало стрельбу на ходу.

Британское Минобороны обратилось к компании-производителю General Dynamics с требованием исправить выявленные недочеты. И вот, спустя два года, появилась информация, что проблемы с избыточной вибрацией и шумом решили путем установки специальных сидений с улучшенной виброзащитой и выдачей наушников с гарнитурой для защиты ушей.

Сейчас General Dynamics требует от Минобороны Великобритании возобновления выплат, которые были прекращены в 2021 году из-за критических технических проблем с бронетехникой.

Министерство обороны Великобритании первоначально заключило контракт с американским производителем оружия General Dynamics в 2010 году. Стоимость контракта составила 4,62 миллиарда фунтов стерлингов (6,4 миллиарда долларов), предусматривалась закупка 589 бронированных машин.

БМП Ajax: масса – 28 тонн, пушка калибра 30 мм или 40 мм, пулемёт (на выбор заказчика). Запас хода по шоссе – около 620 км. Преодолеваемый брод – 1,3 м. Преодолеваемый подъём – до 45 градусов. Преодолеваемая стенка – 0,8 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
General Dynamics
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