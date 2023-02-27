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Военное обозрение

Оборонная компания США заявила о снятии с производства самолётов F/A-18E-F Super Hornet к 2025 году

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Источник изображения: topwar.ru

Крупнейшая оборонная компания США – Boeing заявила о снятии с производства палубных истребителей-бомбардировщиков FA-18E-F Super Hornet к 2025-го году. Таким образом, выпуск фирмой-подрядчиком для Пентагона дополнительных 8 самолётов в рамках данной программы станет последним для этих военно-воздушных судов, на финансирование которых Конгресс выделил ещё 600 млн долларов (около 45,1 млрд рублей) согласно проекту бюджета на 2023-й год.

В самой же американской корпорации данное решение назвали неким переломным моментом в своей стратегии развития, ведь теперь появилась возможность перенаправить свои усилия и производственные мощности на разработку других проектов, поскольку за последние 30 лет и так было выпущено достаточно самолётов «Супер Хорнет», количество которых за это время составило 698 единиц.

Как уточнило в руководстве Boeing, у предприятия достаточно производительной рабочей силы для увеличения разработок, к примеру, цифровых систем для усовершенствованного учебно-тренировочного самолёта T-7A Red Hawk, тяжеловооружённого истребителя F-15EX Eagle II, а также комплектующих для производства крыльев на Boeing-777X ВВС США наряду с беспилотным заправщиком MQ-25 Stingray для американских ВМС.

В настоящий момент в корпорации ведутся работы по созданию 3-х новых производственных мощностей в Сент-Луисе для выпуска современных беспилотных авиагрузовых платформ и платформ под управлением экипажа. Всего же на развитие военной авиации планируется привлечь инвестиций на общую сумму в 1 млрд долларов (приблизительно 75 млрд рублей).

Тем не менее, было решено продлить срок службы действующего парка штурмовиков Super Hornet, что позволит увеличить продолжительность их полёта на 4 тыс. лётных часов. Параллельно с этим будет продолжаться программа по модернизации палубных самолётов РЭБ ВМС США EA-18G Growler вплоть до 2030-го года на отдельной производственной линии в Сент-Луисе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EA-18
F-18
MQ-25 Stingray
Super Hornet
Компании
Boeing
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