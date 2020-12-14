MQ-25 Stingray: дрон-заправщик почти готов

Уже в скором времени заправлять американские истребители будут специальные беспилотники. Компания Boeing на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео очередного достижения в рамках программы MQ-25 Stingray.

На видео показан полёт беспилотника с установленным заправочным оборудованием. В ходе испытаний продолжительностью два с половиной часа дрон показал возможность стабильного полёта.

Полет MQ-25 Stingray с заправочным оборудованием

Согласно контракту, компания Boeing должна будет построить четыре предсерийных образца беспилотника. Сумма контракта составляет $805,3 млн. За эти деньги компании Boeing также предстоит разработать наземные станции управления, программное обеспечение и оборудование для кораблей, а также провести полный цикл испытаний, включая полную интеграцию в воздушное крыло авианосцев.

Квартет беспилотных топливозаправщиков должен достичь начальной операционной боеготовности к 2024 году. Если возможности дронов удовлетворят ВМС США, то Boeing может рассчитывать на дальнейшие контракты, поскольку всего для флота планируется закупить 72 беспилотника, а общая стоимость программы оценивается в $13 млрд.

Известно, что для дозаправки палубных истребителей ВМС США используют модифицированные истребители F/A-18E/F Super Hornet (20-30% от общего числа самолётов). Появление в составе авиакрыла MQ-25A Stingray позволит использовать боевые самолёты по прямому назначению. Дрон сможет дозаправлять истребители F-35 Lightning II, F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler.

Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25, но позже был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик.