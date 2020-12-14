Войти
WarSpot

MQ-25 Stingray: дрон-заправщик почти готов

454
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Уже в скором времени заправлять американские истребители будут специальные беспилотники. Компания Boeing на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео очередного достижения в рамках программы MQ-25 Stingray.

На видео показан полёт беспилотника с установленным заправочным оборудованием. В ходе испытаний продолжительностью два с половиной часа дрон показал возможность стабильного полёта.

Полет MQ-25 Stingray с заправочным оборудованием

Согласно контракту, компания Boeing должна будет построить четыре предсерийных образца беспилотника. Сумма контракта составляет $805,3 млн. За эти деньги компании Boeing также предстоит разработать наземные станции управления, программное обеспечение и оборудование для кораблей, а также провести полный цикл испытаний, включая полную интеграцию в воздушное крыло авианосцев.

Квартет беспилотных топливозаправщиков должен достичь начальной операционной боеготовности к 2024 году. Если возможности дронов удовлетворят ВМС США, то Boeing может рассчитывать на дальнейшие контракты, поскольку всего для флота планируется закупить 72 беспилотника, а общая стоимость программы оценивается в $13 млрд.

Известно, что для дозаправки палубных истребителей ВМС США используют модифицированные истребители F/A-18E/F Super Hornet (20-30% от общего числа самолётов). Появление в составе авиакрыла MQ-25A Stingray позволит использовать боевые самолёты по прямому назначению. Дрон сможет дозаправлять истребители F-35 Lightning II, F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler.

Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25, но позже был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EA-18
F-18
F-35
MQ-25 Stingray
Super Hornet
Компании
Boeing
Проекты
UCLASS
Авианосец
БПЛА
Похожие новости
04.09.2018
Компания Boeing поставит ВМС США палубные БЛА-топливозаправщики MQ-25A
25.12.2017
Заправка в воздухе: США создали новый танкер
05.06.2017
Беспилотные заправщики спасут авианосцы США
07.03.2017
Могут ли Китай с Россией сделать американские авианосцы бесполезными? (The National Interest, США)
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию