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Интерфакс-АВН

Росатом продолжит исполнять текущие контракты за рубежом в условиях санкций, "пока это остается возможным"

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Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома
Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Росатом" обещает соблюдать свои международные обязательства по контрактам в условиях санкций, пока это будет возможным, говорится в заявлении компании.

"Позиция российской атомной отрасли неизменна и заключается в том, что мы всегда работали и продолжаем работать по всему миру прозрачно, в интересах партнеров и с неукоснительным соблюдением международного и национального законодательства. "Росатом" всегда, при любых обстоятельствах соблюдал свои международные обязательства. Мы будем продолжать исполнять все текущие контракты, пока это остается возможным", - говорится в сообщении.

ГК отмечает, что принимаются все меры, "чтобы не допустить влияния санкций Великобритании на бизнес "Росатома".

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Страны
Великобритания
Россия
Компании
Росатом
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