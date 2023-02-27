Орбан опасается, что в ЕС вскоре заговорят об отправке на Украину "миротворческих сил"

Венгерский премьер напомнил, что НАТО была создана в целях обороны стран - участниц и не должна вовлекать их в вооруженный конфликт за пределами их территории

БУДАПЕШТ, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасается, что в Евросоюзе вскоре пойдут разговоры об отправке на Украину военнослужащих европейских стран под видом миротворческих сил. Выступая в пятницу в программе радиостанции Kossuth, он предостерег от любых действий, которые ведут к затягиванию или расширению украинского конфликта.

"Если Европа продолжит дрейфовать в сторону войны, то вскоре венгерская общественность может услышать предложения о введении миротворческих сил или каких-то войск на территорию Украины", - сказал Орбан. В связи с этим он напомнил, что НАТО, которая оказывает поддержку Украине, была создана в целях обороны стран - участниц и не должна вовлекать их в вооруженный конфликт за пределами их территории.

Неделю назад Орбан уже говорил, что если сегодня Запад направляет на Украину танки, то завтра будут всерьез обсуждаться самолеты, а потом очередь дойдет и до "миротворцев". Теперь он вновь решил использовать эту фигуру речи, чтобы предупредить о недопустимости эскалации военных действий в соседней стране.

Отвечая на вопросы в программе радиостанции Kossuth, Орбан также заявил, что "на Западе приняли неправильное решение", ввязавшись в украинский конфликт, не обозначив четко свои цели и не установив пределы помощи Украине. По словам премьера, вместо этого во всех документах Евросоюза говорится: "Сколько бы времени это ни заняло, сколько бы это ни стоило".

Орбан подтвердил, что правительство Венгрии продолжает придерживаться позиции невмешательства в украинский конфликт, считает, что в нем не может быть победителей, и предлагает незамедлительно урегулировать его путем мирных переговоров. "Ни одна из сторон не сможет выиграть эту войну", - сказал премьер, добавив, что, "с точки зрения здравого смысла необходимо объявить о прекращении огня".

Он также обратил внимание, что в четверг Венгрия, как и еще 140 стран, поддержала на Генассамблее ООН в Нью-Йорке резолюцию по Украине, поскольку считает этот документ "направленным на достижением мира". Россия расценила резолюцию, требующую, в частности, "вывода российских войск с украинской территории", как неприемлемую. Вместе с ней против принятия документа голосовали еще шесть государств, воздержались 32.