Компания-подрядчик сообщила об успешной разработке видеосистемы заправки RVS для военно-транспортного самолёта KC-46 Pegasus

Компания-подрядчик Boeing сообщила об успешной разработке видеосистемы заправки RVS для военно-транспортного самолёта KC-46 Pegasus. Что же касается непосредственно самого внедрения этой системы в самолёт-заправщик, то на это, как уточнили в американской корпорации, потребуется не менее 2-х лет, а то и больше.

В новой версии видеосистемы RVS 2.0 используется камера с разрешением 4K для того, чтобы у операторов самолётов-заправщиков была возможность просматривать полноцветные изображения в 3D виде для контроля топливозаправочной штанги дозаправляемого в полёте воздушного судна.

Стоит отметить, что после утверждения ВВС США дизайна для новой RVS, за счёт её усовершенствования, навсегда будет устранена проблема с освещением. Расходы же в рамках проекта по созданию RVS 2.0 уже составили 6,8 млрд долларов (около 510 млрд рублей).

В каждой системе RVS 2.0 по 6 камер: один аппарат для цветной фотосъёмки служит для выполнения 3D снимков, в то время как вторая пара камер нужна для дублирования кадра. Третья же пара осуществляет снимки в инфракрасном режиме.

Во время проведения лётных испытаний летом 2022-го года, самолёты KC-46 дозаправили 2 истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle, выполняя регулярные операции для Объединённого центрального командования ВС США.

Однако по-прежнему остаётся нерешённым вопрос самой модернизации видеосистемы заправки RVS 2.0 для целого парка этих воздушных судов. По этой причине ведутся дальнейшие работы по улучшению программного обеспечения и приборного оборудования самолёта для получения им необходимого сертификата лётной годности. Вопреки всем оптимистическим ожиданиям руководства компании, американских военных и чиновников, на это могут уйти годы.