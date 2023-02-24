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Анонсирован запуск первой в истории современной России миссии на Луну

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«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят
«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят.
Источник изображения: РКК «Энергия» имени С. П. Королёва

Пресс-служба «Роскосмоса» анонсировала запуск первой в истории современной России миссии на Луну. Об этом сообщает ТАСС.

В госкорпорации заявили, что запуск автоматической станции «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля.

В сентябре 2022 года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал о переносе на 2023 год первой в истории России миссии на Луну на 2023 год.

12 апреля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы России. Он добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Луна
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