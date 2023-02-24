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ТАСС

Путин: доля современных вооружений в морских ядерных силах РФ вскоре достигнет 100%

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма военно-морского флага на поступающих в состав ВМФ кораблях
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма военно-морского флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подводной лодки "Император Александр III", 29 декабря 2022 года.
Источник изображения: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России анонсировал ввод атомной подводной лодки с крылатыми ракетами "Император Александр III" в боевой состав ВМФ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Доля современных вооружений в морских стратегических ядерных силах достигнет 100% с вводом атомной подводной лодки с крылатыми ракетами (АПРК) "Император Александр III" проекта "Борей-А". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем видеопоздравлении с Днем защитника Отечества.

"С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%", - сообщил президент.

Кроме того, по словам главы государства, есть планы по пополнению ВМФ РФ новыми крейсерами проекта "Борей-А". "В ближайшие годы боевой состав флота пополнит еще три крейсера данного проекта", - сказал Путин.

Атомный подводный крейсер "Император Александр III" был спущен на воду 29 декабря 2022 года. Это седьмой ракетоносец семейства российских стратегических атомных подводных лодок "Борей-А". Участие в церемонии принимал президент РФ Владимир Путин.

АПРК способны нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца "Император Александр III" запланировано в июне 2023 года. 

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
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