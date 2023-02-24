Комитет по надзору Палаты представителей США запросил данные по расходам на помощь Украине

Законодатели "призывают ведомства федерального правительства, выделившие более $113 млрд на помощь Украине, которая была профинансирована американскими налогоплательщиками, предоставить документы и информацию, чтобы убедиться в том, что эти доллары не будут подлежать растратам, мошенничеству и злоупотреблениям"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец, штат Кентукки) направил письмо руководству Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию (АМР, USAID) с требованием предоставить законодателям документы, которые позволят проверить то, как расходуется выделяемая Киеву помощь.

В опубликованном в среду на сайте комитета документе отмечается, что законодатели "призывают ведомства федерального правительства, выделившие более $113 млрд на помощь Украине, которая была профинансирована американскими налогоплательщиками, предоставить документы и информацию, чтобы убедиться в том, что эти доллары не будут подлежать растратам, мошенничеству и злоупотреблениям".

"Предоставлению помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи для ведения боевых действий и реконструкции всегда сопутствует риск мошенничества, растрат и злоупотреблений. Соединенные Штаты должны выявить эти риски и разработать механизмы надзора, чтобы смягчить их", - говорится в заявлении республиканцев.

В январе генеральные инспекторы Госдепартамента, Пентагона и АМР представили Конгрессу свой первый совместный план по контролю за расходованием выделенных Киеву средств. В документе перечислены 64 уже запущенных или запланированных проекта, которые связаны с контролем за оказываемой Вашингтоном Киеву поддержкой. В их числе проверка и оценка действий Пентагона по подготовке украинских военных, обмену разведданными, расходованию средств на военную помощь Киеву и последующее восполнение американских запасов вооружений, аудит гуманитарной помощи, обзор мер "по противодействию российской дезинформации" и антироссийских санкций. Реализация еще 14 проектов, фигурирующих в плане, уже завершена.