«Адмирал Кузнецов» выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода

Как сообщают, вечером 21 февраля 2023 года завершилась операция по выводу находящегося в ремонте тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России из нового сухого дока филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Мурманске. Корабль после вывода из дока был перебуксирован к стенке 35-го судоремонтного завода для продолжения ремонтных работ.

Вывод находящегося в ремонте тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России из нового сухого дока филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Мурманск, 21.02.2023 (с) Лев Федосеев / ТАСС

Напомним, что "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" находился на доком ремонте в новом сухом доке 35-го судоремонтного завода в Мурманске с 20 мая 2022 года. При этом первоначально заявлялось, что корабль будет выведен из дока уже в сентябре 2022 года.

В апреле 2018 года Министерство обороны Российской Федерации заключило с ОСК контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" с окончанием в 2021 году. С осени 2018 года крейсер находится в филиале "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Из-за затягивания работ, включая затягивание перестройки сухого дока на 35-м СРЗ, в мае 2021 года руководством ОСК новым сроком передачи корабля флоту после ремонта был назван конец 2023 года. Теперь глава ОСК Алексей Рахманов в очередной раз заявил, что "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" будет возвращен в строй ВМФ в 2024 году.

Временная реконструкция сухого дока 35-го СРЗ для проведения там докования "Адмирала Кузнецова" была в основном завершена весной 2022 года. Реконструкция по проекту, одобренному еще в 2016 году, заключлась в перестройке двух старых смежных сухих доков завода (одного длиной 187 м и шириной по верху 28 м, и другого длиной 236 м и шириной по верху 30,8 м, оба дока имеют ширину по дну по 22 м) в один большой док путем сноса перегородки между ними. Также выполняются работы по модернизации всех конструкций гидросооружения - стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего. По итогам модернизации был создан второй по величине в России сухой док для приема крупных судов и кораблей, который имеет длину 335 м и ширину по дну 60 м и по верху 70 м - более крупным является только завершенный строительством к концу 2021 года на ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край) строительный сухой док длиной 485 м и шириной 114 м.

Реализация длительно обсуждавшегося в судостроительных кругах проекта перестройки сухих доков 35-го СРЗ в один большой док стала решением с относительно умеренными затратами нелепой ситуации полного отсутствия на Северном флоте сухого дока для докования и ремонта крупных надводных боевых кораблей. Проект был переведен в практическую плоскость ввиду насущной необходимости докования единственного в составе ВМФ России тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", в первую очередь для завершения начатого в 2018 году ремонта этого корабля, после утопления 30 октября 2018 года плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе.

В июле 2019 года АО "Центр судоремонта "Звездочка", входящее в АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), заключило контракт стоимостью 23,9 млрд рублей с петербургской компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (И.И.С.) на модернизацию сухого дока 35-го судоремонтного завода. Основные работы планировалось завершить в течение 2020 года, со вводом крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в новый док в июне 2021 года. Однако с самого начала реконструкция начала затягиваться из-за разногласий между заказчиком и исполнителем и проблем с проектной документацией. 31 марта 2020 года ОСК разорвала контракт с И.И.С. и летом 2020 года передало контракт на реконструкцию дока новому генеральному подрядчику - АО "Институт "Оргэнергострой" (Москва, крупный подрядчик по комплексному выполнению работ по строительству энергетических и нефтегазовых объектов).

Однако до настоящего времени новый док отделялся от морской акватории временной перемычкой, которая была снесена для постановки в него крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", а теперь была снесена повторно для его вывода. После завершения докования крейсера вместо временной перемычки по первоначальным планам в середине 2023 года на доке должен был быть установлен постоянный штатный батопорт (гидротехнический затвор), строительство которого начато в 2022 году на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске. Однако нынешние сроки окончания работ по новому доку неизвестны. Только в феврале 2023 года проект второго этапа реконструкции и технического перевооружения двухкамерного сухого дока на 35-м СРЗ получил положительное заключение государственной экспертизы.

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