«Адмирал Кузнецов» введен в новый сухой док 35-го судоремонтного завода

Как сообщают, в ночь на 20 мая 2022 года тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России был введен в новый сухой док филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Мурманске для прохождения докового ремонта.

Тяжелый авианесущий крейсер [i]"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России в новом сухом доке филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Мурманске, 20.05.2022 (с) Павел Львов / РИА Новости[/i]

Это подтвердил агентству РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. "Операция по докованию "Кузнецова" завершена успешно", - сказал Рахманов. По его словам, данную операцию планировалось провести еще 14-15 мая. "Однако поднялся сильный ветер до 17 метров в секунду, поэтому решили операцию отложить до более благоприятной погоды", - пояснил глава ОСК.

Докование "Адмирала Кузнецова", по более ранним сообщениям, будет проводиться до сентября 2022 года.

В апреле 2018 года Министерство обороны Российской Федерации заключило с ОСК контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" с окончанием в 2021 году. С осени 2018 года крейсер находится в филиале "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Из-за затягивания работ, включая затягивание перестройки сухого дока на 35-м СРЗ, в мае 2021 года руководством ОСК новым сроком передачи корабля флоту после ремонта был назван конец 2023 года.

Реконструкция сухого дока 35-го СРЗ для проведения там докования "Адмирала Кузнецова" была в основном завершена весной 2022 года. Реконструкция по проекту, одобренному еще в 2016 году, заключается в перестройке двух старых смежных сухих доков завода (одного длиной 187 м и шириной по верху 28 м, и другого длиной 236 м и шириной по верху 30,8 м, оба дока имеют ширину по дну по 22 м) в один большой док путем сноса перегородки между ними. Также выполняются работы по модернизации всех конструкций гидросооружения - стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего. По итогам модернизации был создан второй по величине в России сухой док для приема крупных судов и кораблей, который имеет длину 335 м и ширину по дну 60 м и по верху 70 м - более крупным является только завершенный строительством к концу 2021 года на ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край) строительный сухой док длиной 485 м и шириной 114 м.

Реализация длительно обсуждавшегося в судостроительных кругах проекта перестройки сухих доков 35-го СРЗ в один большой док стала решением с относительно умеренными затратами нелепой ситуации полного отсутствия на Северном флоте сухого дока для докования и ремонта крупных надводных боевых кораблей. Проект был переведен в практическую плоскость ввиду насущной необходимости докования единственного в составе ВМФ России тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", в первую очередь для завершения начатого в 2018 году ремонта этого корабля, после утопления 30 октября 2018 года плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе.

В июле 2019 года АО "Центр судоремонта "Звездочка", входящее в АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), заключило контракт стоимостью 23,9 млрд рублей с петербургской компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (И.И.С.) на модернизацию сухого дока 35-го судоремонтного завода. Основные работы планировалось завершить в течение 2020 года, со вводом крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в новый док в июне 2021 года. Однако с самого начала реконструкция начала затягиваться из-за разногласий между заказчиком и исполнителем и проблем с проектной документацией. 31 марта 2020 года ОСК разорвала контракт с И.И.С. и летом 2020 года передало контракт на реконструкцию дока новому генеральному подрядчику - АО "Институт "Оргэнергострой" (Москва, крупный подрядчик по комплексному выполнению работ по строительству энергетических и нефтегазовых объектов).

К настоящему времени новый док отделялся от морской акватории временной перемычкой, которая была снесена для постановки в него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". После ввода корабля в док временная перемычка будет восстановлена и док будет осушен. После завершения докования крейсера вместо временной перемычки в середине 2023 года на доке будет установлен постоянный штатный батопорт (гидротехнический затвор), строительство которого начато на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске.

Тяжелый авианесущий крейсер [i]"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России в новом сухом доке филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Мурманске, 20.05.2022 (с) Александр Логинов, Анна Савичева, Святослав Иванов / severpost.ru[/i]

Тяжелый авианесущий крейсер [i]"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России в новом сухом доке филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Мурманске, 20.05.2022 (с) Телеграм-канал "Арктический обозреватель - Мурманск"[/i]

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