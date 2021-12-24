На ССК «Звезда» завершено строительство крупнейшего в России судостроительного сухого дока

Как сообщило 21 декабря 2021 года ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда", Большой Камень, Приморский край), на ССК "Звезда" завершено строительство сухого дока, одного из крупнейших в мире. Успешно проведены пуско-наладочные работы. Уникальное гидротехническое сооружение размером 485 на 114 метров, глубиной 14 метров дает неограниченные возможности для строительства судов любых габаритов и сложности. Сухой док сдан в эксплуатацию на три года раньше первоначально обозначенного срока.

Строительный сухой док судостроительного комплекса "Звезда" в Большом Камне (Приморский край) (с) ССК "Звезда"

Совместно с представителями "Ростехнадзора" и "Госэкспертизы" специалисты ССК "Заезда" провели проверку сухого дока и оборудования объекта на предмет готовности всех механизмов к работе. Ранее для контроля фильтрации гидротехнического сооружения в штатном режиме были проведены работы по заполнению сухого дока водой. Заведен и установлен на рабочее место плавучий затвор батопорт. Он отделяет от акватории камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды. На док доставлен технологический затвор, который позволит разделить площадь дока на отдельные независимые отсеки для строительства сразу нескольких судов. Установлены 4 башенных крана грузоподъемностью по 60 тонн и козловой кран "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на Дальнем Востоке консорциумом инвесторов во главе с НК "Роснефть" по поручению Президента Владимира Путина. На ССК "Звезда" в эксплуатацию уже введены: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха дали возможность не дожидаясь окончания работ по строительству верфи, приступить к постройке судов.

Строительный сухой док судостроительного комплекса "Звезда" в Большом Камне (Приморский край) (с) ССК "Звезда"