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ТАСС

Боррель: Ван И спросил ЕС, почему нельзя вооружать Россию, а Украины это не касается

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Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам при этом напомнил, что Пекин не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И спросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля во время неформальной беседы в Мюнхене, почему его страна не должна поставлять оружие России, если ЕС снабжает им Украину. Об этом Боррель рассказал во вторник на пресс-конференции в НАТО.

"Должен признаться, что у нас давно сложились хорошие отношения с госсоветником Ван И - еще когда я был министром иностранных дел Испании, а он возглавлял МИД Китая. У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене. Он был очень ясен, я не могу повторять его слова, но он сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая", - сообщил глава дипломатии ЕС.

По словам Борреля, Ван И поинтересовался у него, почему его беспокоит тема поставок вооружений России, если ЕС направляет оружие на Украину. "Кстати, он спросил: "Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?" Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине", - добавил глава дипломатии Евросоюза.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай якобы рассматривает возможность предоставления России военной помощи. 

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Испания
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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