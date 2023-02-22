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Военное обозрение

Breaking Defense: В Пентагоне не исключают передачи Украине танков M1 Abrams с длительного хранения

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Источник изображения: topwar.ru

Украина может получить американские танки M1 Abrams гораздо раньше, чем объявлялось ранее. В Пентагоне все еще не принято окончательное решение по варианту поставки, сообщает Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Госдепа.

США до сих пор не решили, какие танки отправлять на Украину - новые, которые еще необходимо будет произвести, или старые, находящиеся на хранении. Окончательного решения нет, хотя с момента объявления о потенциальной поставке тяжелой бронетехники на Украину прошло уже около месяца.

По словам первого заместителя помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам Стэнли Брауна, первоначально предполагалось, что 31 танк M1A2 Abrams для украинской армии будет произведен в рамках нового контракта. Затем было предложено поставить танки с хранения, чтобы не ждать длительное время. Сейчас обсуждается даже вариант комбинированной поставки, в которой половина танков будет новой, а другая - "не очень". Такой шаг потенциально ускорит поставку танков Киеву.

Потенциально они могут представлять собой комбинацию построенных и снятых с производства (...) У нас есть Abrams на хранении. У нас есть разные версии Abrams, некоторые более старые (...) и я не знаю, какие из них в конечном итоге получит Украина

- заявил чиновник.

Между тем, не все американские военные ратуют за передачу танков Abrams Украине, есть и противники данного решения. Основные причины, по которым Киев не должен получить американские танки - они могут попасть в руки российских военных, а также сложность в эксплуатации. Заявляется, что Украина не имеет специализированной базы для обслуживания американских танков, а это делает их, фактически, одноразовыми.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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