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Военное обозрение

ВМС США получили новый экспедиционный транспортный корабль Apalachicola с автоматизированным управлением

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Источник изображения: topwar.ru

США активно наращивают возможности своих военно-морских сил по обеспечению экспедиционных операций. Так, Военно-морские силы США получили 13-й по счету экспедиционный скоростной транспортный корабль класса Spearhead Apalachicola Apalachicola (EPF 13). Об этом сообщает американская пресса.

Согласно официальной информации, корабль способен развивать скорость в 45 узлов (83 км/ч). Он может перевезти роту морских пехотинцев, десантные катера и даже вертолеты. Корабль также может принимать на борт конвертопланы V-22. Но главная особенность корабля – наличие полностью автоматизированной системы управления, которая рассчитана на тридцать суток плавания без вмешательства человека, если будет заранее задана соответствующая программа.

Автоматизация управления позволяет значительно сократить численность экипажа экспедиционного корабля, что весьма важно в условиях нарастающего дефицита кадров в военно-морских силах. Высокоавтоматизированная система управления механизмами (MCS) способствует централизации всех операций и облегчению задач по управлению кораблем для его экипажа.

Как сообщает американская пресса, EPF 13 является крупнейшим надводным кораблем ВМС США с автономными возможностями. Система управления кораблем уже была успешно протестирована. Как утверждает президент компании Austal USA, разрабатывавшей данный корабль, Расти Мердо, автономные возможности позволяют пересматривать характер экспедиционных миссий. В прибрежных водах данный корабль является крайне эффективным.

Экипаж корабля насчитывает 36 человек. Также на корабле размещается медицинский отряд, оборудованы 8 коек для изоляции и неотложной помощи, 23 койки для больных, две операционные.

Отметим, что ВМС США рассматривают автоматизацию управления кораблями как одно из наиболее важных направлений разработок, имеющее стратегическое значение для американского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
Spearhead
Компании
Austal
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