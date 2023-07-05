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ЦАМТО

На верфи Austal USA заложен киль 15-го десантного корабля EPF

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JHSV
JHSV

ЦАМТО, 4 июля. Компания Austal USA объявила о состоявшейся на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) церемонии закладки киля скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport) (EPF-15) "Пойнт-Лома" класса "Сперхид", предназначенного для ВМС США.

EPF-15 "Пойнт-Лома" является вторым строящимся в Мобайле кораблем EPF конфигурация Flight II. С Austal USA также заключен контракт на постройку третьего корабля Flight II. Корабли данной версии будут обладать расширенными возможностями по оказанию медицинской помощи (по сравнению с состоящей на вооружении версией EPF) за счет оснащения передовыми средствами реанимации, включая операционную, отделение интенсивной терапии, медицинскую палату, рентгенаппарат, лабораторию и стоматологический кабинет. Возможности EPF позволят стабилизировать раненых после операций без необходимости направления в вышестоящие учреждения.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года с Austal был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV (сейчас EPF). Их общая стоимость составила около 1,6 млрд. долл. В сентябре 2016 года ВМС США заключили с Austal USA начальный контракт на строительство 11-го и 12-го транспортов. 19 октября 2018 года ВМС США разместили контракт на закупку оборудования для постройки 13-го корабля серии, а в декабре 2018 года – 14-го. В марте 2019 года ВМС США заключили с Austal USA основной контракт на строительство EPF-13 и EPF-14. Его стоимость составила 261,776 млн. долл. В феврале 2021 года с Austal USA был подписан контракт стоимостью 235 млн. долл. на поставку 15-го корабля серии, а в мае 2022 года соглашение на сумму 230,545 млн. долл. на строительство 16-го корабля.

Головное судно серии, JHSV-1 "Сперхид", было передано Командованию морских перевозок ВМС США 5 декабря 2012 года. До настоящего времени заказчику поставлены 13 кораблей: 13-й транспорт, (EPF-13) "Апалачикола", был передан 16 февраля 2023 года.

Судно EPF длиной 103 м может транспортировать 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов. На корабле могут быть размещены до 312 человек десанта на индивидуальных сиденьях. Экипаж судна – 26 человек. Каждый корабль оборудован летной площадкой для приема в любое время суток вертолетов различных типов, включая CH-53 "Супер Сталлион". Небольшая осадка (менее 15 футов) расширяет возможности применения EPF в прибрежной зоне и доступ к портам. Версия Flight II обеспечивает расширенные возможности поддержки применения конвертопланов V-22, а также спуска на воду и подъема 11-метровых надувных шлюпок с жестким корпусом.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
MV-22 Osprey
Spearhead
Компании
Austal
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