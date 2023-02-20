Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF

ЦАМТО, 17 февраля. Компания Austal USA 16 февраля объявила о передаче командованию ВМС США скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport) класса "Сперхид", (T-EPF-13) "Апалачикола".

"Апалачикола" стала 13-м из 16 заказанных на текущий момент ВМС США скоростных экспедиционных транспортов, строительство которых должна выполнить Austal USA.

На текущий момент EPF-13 является самым большим надводным кораблем в ВМС США, который обладает возможностями автономии. В течение последних месяцев корабль пять раз выходил в море, что позволило Austal USA и ее партнерам, L3Harris и General Dynamics Mission Systems, испытать и оценить не только обычные корабельные системы, но и те, которые являются результатом предусмотренных контрактом изменений для создания EPF-13 в качестве самоуправляемого прототипа. "Апалачикола" также станет первым кораблем EPF, который сможет принимать конвертопланы V-22 "Оспри" и 11-метровые надувные лодки с жестким корпусом (RHIB).

Благодаря малой осадке, высокой скорости и маневренности EPF может эффективно действовать в прибрежных мелководных районах и является хорошим прототипом для отработки элементов самоуправления для более крупных судов.

Основой усилий по обеспечению автономности стала высокоавтоматизированная система управления энергетической установкой (MCS) собственной разработки Austal USA, которая позволяет свести к минимуму количество членов экипажа. Наряду с другими высокоавтоматизированными системами, которые установлены на кораблях EPF, Austal USA добавила автоматизированное техническое обслуживание, мониторинг состояния и готовности к применению, что позволяет эксплуатировать EPF-13 в течение 30 дней без вмешательства человека.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года с Austal USA был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV (сейчас EPF). Общая стоимость заказа составила 1,6 млрд. долл. В период с сентября 2016 по февраль 2021 года с Austal USA были заключены соглашения на поставку кораблей с 11-го по 15-й. В мае 2022 года с Austal USA был подписан контракт стоимостью 230,545 млн. долл. на разработку технического проекта и постройку 16-го корабля.

Головной корабль серии, JHSV-1 "Сперхид", был передан Командованию морских перевозок ВМС США 5 декабря 2012 года. До настоящего времени заказчику были поставлены 12 кораблей: 12-й транспорт, (EPF-12) "Ньюпорт" был передан 3 сентября 2020 года.

Основной контракт на строительство EPF-13 и EPF-14 ВМС США заключили с Austal USA в марте 2019 года. Строительство EPF-13 "Апалачикола" началось 19 августа 2019 года, закладка киля состоялась 22 января 2021 года, крещение – 13 ноября 2021 года.

Корабль EPF длиной 103 м может перевозить 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов. На борту могут разместиться до 312 десантников на индивидуальных сиденьях. Экипаж – 26 человек. Каждый корабль оборудован летной площадкой для приема в любое время суток вертолетов различных типов, включая CH-53 "Супер Сталлион". Небольшая осадка (менее 15 футов) расширяет возможности применения EPF в прибрежной зоне и доступ к портам.