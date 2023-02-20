Войти
ЦАМТО

Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF

467
1
0
Источник изображения: Фото: austal.com

ЦАМТО, 17 февраля. Компания Austal USA 16 февраля объявила о передаче командованию ВМС США скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport) класса "Сперхид", (T-EPF-13) "Апалачикола".

"Апалачикола" стала 13-м из 16 заказанных на текущий момент ВМС США скоростных экспедиционных транспортов, строительство которых должна выполнить Austal USA.

На текущий момент EPF-13 является самым большим надводным кораблем в ВМС США, который обладает возможностями автономии. В течение последних месяцев корабль пять раз выходил в море, что позволило Austal USA и ее партнерам, L3Harris и General Dynamics Mission Systems, испытать и оценить не только обычные корабельные системы, но и те, которые являются результатом предусмотренных контрактом изменений для создания EPF-13 в качестве самоуправляемого прототипа. "Апалачикола" также станет первым кораблем EPF, который сможет принимать конвертопланы V-22 "Оспри" и 11-метровые надувные лодки с жестким корпусом (RHIB).

Благодаря малой осадке, высокой скорости и маневренности EPF может эффективно действовать в прибрежных мелководных районах и является хорошим прототипом для отработки элементов самоуправления для более крупных судов.

Основой усилий по обеспечению автономности стала высокоавтоматизированная система управления энергетической установкой (MCS) собственной разработки Austal USA, которая позволяет свести к минимуму количество членов экипажа. Наряду с другими высокоавтоматизированными системами, которые установлены на кораблях EPF, Austal USA добавила автоматизированное техническое обслуживание, мониторинг состояния и готовности к применению, что позволяет эксплуатировать EPF-13 в течение 30 дней без вмешательства человека.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года с Austal USA был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV (сейчас EPF). Общая стоимость заказа составила 1,6 млрд. долл. В период с сентября 2016 по февраль 2021 года с Austal USA были заключены соглашения на поставку кораблей с 11-го по 15-й. В мае 2022 года с Austal USA был подписан контракт стоимостью 230,545 млн. долл. на разработку технического проекта и постройку 16-го корабля.

Головной корабль серии, JHSV-1 "Сперхид", был передан Командованию морских перевозок ВМС США 5 декабря 2012 года. До настоящего времени заказчику были поставлены 12 кораблей: 12-й транспорт, (EPF-12) "Ньюпорт" был передан 3 сентября 2020 года.

Основной контракт на строительство EPF-13 и EPF-14 ВМС США заключили с Austal USA в марте 2019 года. Строительство EPF-13 "Апалачикола" началось 19 августа 2019 года, закладка киля состоялась 22 января 2021 года, крещение – 13 ноября 2021 года.

Корабль EPF длиной 103 м может перевозить 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов. На борту могут разместиться до 312 десантников на индивидуальных сиденьях. Экипаж – 26 человек. Каждый корабль оборудован летной площадкой для приема в любое время суток вертолетов различных типов, включая CH-53 "Супер Сталлион". Небольшая осадка (менее 15 футов) расширяет возможности применения EPF в прибрежной зоне и доступ к портам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
MV-22 Osprey
Spearhead
Компании
Austal
General Dynamics
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.02.2022
На верфи Austal USA заложен киль 14-го десантного корабля EPF
24.11.2021
На верфи Austal USA состоялась церемония крещения 13-го десантного корабля EPF
22.03.2021
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
26.01.2021
На верфи Austal USA заложен киль 13-го десантного корабля EPF
25.11.2019
ВМС США приняли экспедиционную морскую базу ESB-5 "Мигель Кит"
28.08.2019
ВМС США заказали постройку еще двух кораблей-гигантов типа ESB
1 комментарий
№1
20.02.2023 09:55
Хорошо бы проект "Сивуч" довести до размерений , представленных американцами. И вполне возможно обойтись и без украинской ЭУ , если вспомнить поутру понедельника , что у России есть редуктор , которым можно передавать мощности под 30тыс л.с. и крутить водомёты для скоростного катамарана , который не грешно - совсем не грешно - поставить для начала на водный коридор "Нижний Новгород- Волга- Каспий -Иран".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH