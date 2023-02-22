Экс-глава Пентагона Эспер: украинцы делают грязную работу вместо США

Cumhuriyet: США используют Украину для "грязной работы" против России

"Украинцы делают грязную работу, которую Америка никогда не хотела делать", поэтому Вашингтон должен поддерживать Зеленского всем, чем нужно, приводит Cumhuriyet слова бывшего министра обороны США Марка Экспера. Выходит, Киев выступает в качестве "подрядчика" на службе у империализма, считает автор статьи.

Мехмет Али Гюллер

Когда российские пранкеры Вован и Лексус разыгрывают политиков, это часто выходит за рамки шутки и с сорвавшимися признаниями превращается в прекрасный журналистский материал.

Так, в начале текущего месяца эти двое разыграли бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона (John Bolton), который сказал следующее относительно украинских событий: "Необходимо пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было вести переговоры с Россией".

А последней "жертвой" этого дуэта стал бывший министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper).

Подрядчик: Украина

Пранкеры побеседовали с Эспером от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко и опубликовали важные фрагменты разговора на RuTube. Результат?

Экс-глава Пентагона, полагая, что беседует с Порошенко, говорит следующее: "Храбрые украинцы делают грязную работу, которую мы никогда не хотели делать здесь, в Соединенных Штатах, поэтому мы должны продолжать поддерживать вас всем, чем можем, будь то боеприпасы, оружие или разведданные".

Эспер легко признает это, потому что разговор закрыт для публики и Украина действительно выполняет "грязную работу" Соединенных Штатов, выступая в качестве подрядчика на службе у империализма. На самом деле, как время от времени отмечается и на Западе, эта борьба началась не 24 февраля 2022 года, а гораздо раньше, как противостояние, направленное на окружение России со всех сторон.

Херш: по "Северному потоку" ударили США

Если говорить о грязной работе Америки...

Как вы помните, 27 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток", предназначенных для передачи природного газа из России в Германию, была совершена диверсия. Запад кричал в унисон, что виновата Москва. При этом в создавшейся обстановке военного конфликта вопрос "зачем России подрывать собственный трубопровод" задавался крайне редко и замалчивался!

1 октября 2022 года я опубликовал в этой колонке статью под заголовком "Цель диверсии на “Северном потоке”" и направил стрелы в сторону США. Разумеется, я опирался на политическую картину и исходил из того, кому выгодна диверсия на уровне межгосударственных отношений.

Опытный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хёрш (Seymour Hersh) в течение некоторого времени работал над этой темой, обращаясь непосредственно к существенным фактам. И вот Херш завершил свою работу и обнародовал результат: трубопроводы "Северный поток" подорвали сами США!

Что будут делать союзники?

Чтобы заглушить шумиху, поднятую исследованием Хёрша, сейчас пытаются навредить репутации опытного журналиста и лауреата Пулитцеровской премии: говорят, дескать, постарел, стал конспирологом...

Однако обнажившаяся действительность налицо. Хёрш в беседе с Democracy Now отметил, что последствия этой диверсии для США будут колоссальными. Подчеркнув, что правду видят и союзники США по НАТО, хотя Белый дом отрицает это, Хёрш допустил следующую вероятность: "Политические последствия для нас мы увидим в долгосрочной перспективе. Некоторые страны даже выйдут из НАТО, потому что держать их в холоде Байдену не так страшно — куда важнее продолжать военный конфликт, в котором он не победит".

Да, мы неоднократно писали о том, что США, ведя войну против России через Украину, в то же время пытаются "воспитывать" своих союзников по НАТО, таких как Германия и Франция. Хотя вероятность, на которую указывает Хёрш, весьма низка, по мере разоблачения "грязных дел" США, разумеется, будет меняться и тон их отношений с союзниками.