Войти
ИноСМИ

Экс-глава Пентагона Эспер: украинцы делают грязную работу вместо США

301
0
0
Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Cumhuriyet: США используют Украину для "грязной работы" против России

"Украинцы делают грязную работу, которую Америка никогда не хотела делать", поэтому Вашингтон должен поддерживать Зеленского всем, чем нужно, приводит Cumhuriyet слова бывшего министра обороны США Марка Экспера. Выходит, Киев выступает в качестве "подрядчика" на службе у империализма, считает автор статьи.

Мехмет Али Гюллер

Когда российские пранкеры Вован и Лексус разыгрывают политиков, это часто выходит за рамки шутки и с сорвавшимися признаниями превращается в прекрасный журналистский материал.

Так, в начале текущего месяца эти двое разыграли бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона (John Bolton), который сказал следующее относительно украинских событий: "Необходимо пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было вести переговоры с Россией".

А последней "жертвой" этого дуэта стал бывший министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper).

Подрядчик: Украина

Пранкеры побеседовали с Эспером от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко и опубликовали важные фрагменты разговора на RuTube. Результат?

Экс-глава Пентагона, полагая, что беседует с Порошенко, говорит следующее: "Храбрые украинцы делают грязную работу, которую мы никогда не хотели делать здесь, в Соединенных Штатах, поэтому мы должны продолжать поддерживать вас всем, чем можем, будь то боеприпасы, оружие или разведданные".

Эспер легко признает это, потому что разговор закрыт для публики и Украина действительно выполняет "грязную работу" Соединенных Штатов, выступая в качестве подрядчика на службе у империализма. На самом деле, как время от времени отмечается и на Западе, эта борьба началась не 24 февраля 2022 года, а гораздо раньше, как противостояние, направленное на окружение России со всех сторон.

Херш: по "Северному потоку" ударили США

Если говорить о грязной работе Америки...

Как вы помните, 27 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток", предназначенных для передачи природного газа из России в Германию, была совершена диверсия. Запад кричал в унисон, что виновата Москва. При этом в создавшейся обстановке военного конфликта вопрос "зачем России подрывать собственный трубопровод" задавался крайне редко и замалчивался!

1 октября 2022 года я опубликовал в этой колонке статью под заголовком "Цель диверсии на “Северном потоке”" и направил стрелы в сторону США. Разумеется, я опирался на политическую картину и исходил из того, кому выгодна диверсия на уровне межгосударственных отношений.

Опытный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хёрш (Seymour Hersh) в течение некоторого времени работал над этой темой, обращаясь непосредственно к существенным фактам. И вот Херш завершил свою работу и обнародовал результат: трубопроводы "Северный поток" подорвали сами США!

Что будут делать союзники?

Чтобы заглушить шумиху, поднятую исследованием Хёрша, сейчас пытаются навредить репутации опытного журналиста и лауреата Пулитцеровской премии: говорят, дескать, постарел, стал конспирологом...

Однако обнажившаяся действительность налицо. Хёрш в беседе с Democracy Now отметил, что последствия этой диверсии для США будут колоссальными. Подчеркнув, что правду видят и союзники США по НАТО, хотя Белый дом отрицает это, Хёрш допустил следующую вероятность: "Политические последствия для нас мы увидим в долгосрочной перспективе. Некоторые страны даже выйдут из НАТО, потому что держать их в холоде Байдену не так страшно — куда важнее продолжать военный конфликт, в котором он не победит".

Да, мы неоднократно писали о том, что США, ведя войну против России через Украину, в то же время пытаются "воспитывать" своих союзников по НАТО, таких как Германия и Франция. Хотя вероятность, на которую указывает Хёрш, весьма низка, по мере разоблачения "грязных дел" США, разумеется, будет меняться и тон их отношений с союзниками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
27.12.2022
Какая робототехника применяется на Украине
26.12.2022
Россия оказалась сильнее, чем думал Запад. Ему придется пойти ей на уступки
26.12.2022
Зеленский не смог добиться от Байдена самого главного
10.10.2022
Французский аналитик: Диверсия на «Северных потоках» — акт войны, направленный на перегруппировку сил в ЕС
20.07.2020
"Ответ на маневры России": Украина зовет НАТО на учения
03.10.2016
Средний возраст в ОПК – 50 лет, стариков некому заменить
15.02.2012
ДОВСЕ умер и не надо его реанимировать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 09:06
  • 45168
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.02 08:55
  • 3
В Думе заявили, что арендное жилье для работников ОПК простимулирует трудовую миграцию
  • 22.02 08:18
  • 199
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 16:56
  • 2
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 21.02 16:25
  • 8
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК