Войти
ТАСС

Трамп заявил, что в случае переизбрания сразу договорится о встрече с Путиным и Зеленским

308
0
0
Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Он отметил, что намерен урегулировать ситуацию в течение 24 часов

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в случае переизбрания на пост главы американской администрации в ту же ночь позвонит российскому президенту Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и организует встречу для скорейшего урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Я в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям - Зеленскому и Путину - и скажу им: "Нам надо встретиться". Я гарантирую, что смогу все урегулировать, - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Флорида. - Мы заключим соглашение в течение 24 часов".

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп 15 ноября 2022 года заявил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Похожие новости
18.01.2023
В США заявили, что ЕС замалчивает проблемы "во имя солидарности с Украиной"
02.09.2019
Трамп остановил военную помощь Киеву
18.02.2019
Пазл не складывается: в Мюнхене вновь констатировали угрозы миру
17.07.2018
Морские пехотинцы США и украинские военные провели учения вблизи оккупированного Крыма
22.12.2017
Администрация США одобрила первую продажу летального оружия Украине
24.04.2017
Военные новости: всем по маленькой ядерной бомбе
12.09.2016
Готовится ли Россия к войне на Украине? (Wirtualna Polska, Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 09:05
  • 45167
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.02 08:55
  • 3
В Думе заявили, что арендное жилье для работников ОПК простимулирует трудовую миграцию
  • 22.02 08:18
  • 199
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 16:56
  • 2
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 21.02 16:25
  • 8
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК