Трамп заявил, что в случае переизбрания сразу договорится о встрече с Путиным и Зеленским

Он отметил, что намерен урегулировать ситуацию в течение 24 часов

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в случае переизбрания на пост главы американской администрации в ту же ночь позвонит российскому президенту Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и организует встречу для скорейшего урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Я в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям - Зеленскому и Путину - и скажу им: "Нам надо встретиться". Я гарантирую, что смогу все урегулировать, - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Флорида. - Мы заключим соглашение в течение 24 часов".

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп 15 ноября 2022 года заявил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства.