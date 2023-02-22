Сербия планирует увеличение военных расходов и закупку истребителей Dassault Rafale

Информационное агентство "Bloomberg" в материале Misha Savic "Serbia Eyes French Jets as President Vucic Vows to Boost Defense Spending" ("Сербия присматривается к французским самолетам, в то время как президент Вучич обещает увеличить расходы на оборону") приводит изложение выступления президента Сербии Александра Вучича о перспективах сербского военного строительства и закупочной политики на открывшейся 20 февраля 2023 года международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

(с) www.nportal.rs

Президент Сербии Александр Вучич пообещал увеличить расходы на оборону для модернизации сербских вооруженных сил, в том числе за счет возможной закупки французских боевых самолетов и обеспечения "конкурентоспособной" заработной платы элитным подразделениям.

В этом году балканская страна [Сербия] может потратить дополнительно 700 млн евро (748 млн долл) сверх оборонного бюджета, установленного в размере почти 1,5 млрд долларов, заявил Вучич на выставке вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби. По его словам, дополнительные средства будут направлены на модернизацию танков, приобретение 200 единиц бронетехники, ударных БЛА и привлечение новобранцев в элитные подразделения.

По его словам, согласованный контракт по закупке Rafale с французской компанией Dassault Aviation SA может стоить еще 3 миллиарда евро, если переговоры с производителем будут успешными. В апреле прошлого года президент Вучич заявил, что Сербия, которая традиционно зависела от российских боевых самолетов и технологий, может закупить не менее 12 истребителей Rafale.

"Наши военные должны быть намного, намного сильнее", - заявил Вучич 20 февраля в прямом эфире телевидения. - "Это важно для выживания Сербии, нам нужно сильное сдерживание".

По его словам, в настоящее время другие европейские страны увеличивают свои военные бюджеты, и "правительства тратят на оборону, как пьяные миллионеры".

Тем не менее цена может быть высокой для страны, которая не входит в крупные оборонительные союзы и настаивает на военном нейтралитете, даже несмотря на то, что почти полностью окружена членами НАТО. Эта нация также выделяется в Европе, отказываясь вводить санкции против России, хотя как кандидат на вступление в Европейский Союз она осудила нападение Владимира Путина на Украину.

Вучич сказал, что государственный долг Сербии останется ниже 56% валового внутреннего продукта, несмотря на стремительный рост расходов. Он пообещал "конкурентоспособную" чистую заработную плату в размере не менее 2200 долларов в месяц для мужчин и женщин, которые вступают в специальные подразделения сербской армии. По данным службы статистики, средняя чистая месячная зарплата в Сербии составляет сейчас около 700 долларов.

По словам Вучича, Сербия полагалась на самолеты МиГ[-29] российского производства для противовоздушной обороны, но после вторжения Кремля на Украину покупка запчастей для них стала практически невозможной.

"Сейчас вы почти ничего не можете импортировать из России или почти ничего, что имеет военное назначение", - сказал Вучич. "Не из-за русских", - сказал он, не вдаваясь в подробности.

Со стороны bmpd напомним, что еще весной 2022 года стало известно, что французская компания Dassault Aviation ведет переговоры с Сербией относительно продажи этой стране 12 многофункциональных истребителей Rafale нового производства, и что президент Сербии Александр Вучич является активным сторонником их закупки. Тем не менее, до настоящего времени контракт оценочной стоимостью более 3 млрд евро еще не согласован, что, видимо, связано с финансовыми проблемами сербской стороны. Однако в своем выступлении на IDEX-2023 в Абу-Даби Вучич подтвердил активные переговоры с Dassault Aviation, и что речь идет о закупке 12 Rafale нового производства. "Мы ведем переговоры с Dassault Aviation, мы также говорили, когда я был в Париже. Это будет самое дорогое, это, безусловно, будет более трех миллиардов евро, и вы также учитывайте инфляцию", - сказал Вучич.

Согласно сербским источникам, в своем выступлении на IDEX-2023 Вучич также заявил, что сербской армии в период 2023-2024 годов (до сентября 2024 года) будет поставлено более 200 новых или модернизированных единиц наземной боевой техники национального производства общей стоимостью около 300 млн евро, включая 29 модернизированных танков (видимо, по варианту М-84 AС1/AС2), 39 колесных бронетранспортеров "Лазар-3" (8х8), 26 модернизированных БРДМ-2, 109 наземных боевых безэкипажных платформ "Мали Милош" и 12 модернизированных 122-мм самоходных гаубиц 2С1М "Гвоздика" с современной системой управления огнем.

Сербские наблюдатели особо акцентируют внимание на заявлении Вучича о намерении закупить для сербской армии в 2023-2024 годах 60 длительно отрабатывавшихся сербской промышленностью многоцелевых дальнобойных ракетных комплексов ALAS (Advanced Light Attack System, АЛАС) с телевизионно-тепловизионным наведением по волоконно-оптическому кабелю, с дальностью поражения до 25 км, а в модернизированном исполнении - до 60 км. Заметим, что, судя по ходу боевых действий на Украине, такой комплекс может стать, пожалуй, наиболее эффективным войсковым средством высокоточного поражения тактического звена, заменив ПТРК, барражирующие боеприпасы и в значительной мере артиллерию, однако данный тип вооружения почему-то длительное время игнорируется в России.

Опытный образец сербского комбинированного ракетного комплекса RSVM M18 "Oгань" с комбинацией пусковой установки многоцелевого дальнобойного ракетного комплекса ALAS (Advanced Light Attack System) и пусковой установки 128-мм неуправляемых и корректируемых ракет "Огань", на испытаниях в 2020 году (с) министерство обороны Сербии