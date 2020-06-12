Войти
bmpd.livejournal.com

Презентация сербского модернизированного танка М-84 АС1

407
0
0

8 июня 2020 года министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович приняли участие в презентации модернизированного танка М-84 на военном техническом ремонтном заводе "Чачак". Новый вариант модернизации получил обозначение М-84 АС1, проект разработан белградским Военно-техническим институтом, впервые более ранний образец был представлен на выставке "Партнер-2017" в Белграде в 2017 году.

Опытный образец сербского модернизированного танка М-84 АС1 во время демонстрации 08.06.2020 (с) министерство обороны Сербии

Сообщается, что предлагаемая программа модернизации танков М-84 разбита на два этапа. Представленный образец первого этапа модернизации включает, судя по информации, публиковавшейся ранее, оснащение танка комплектом динамической защиты третьего поколения ERO-19, разработанным Военно-техническим институтом, установку круглосуточного прицела наводчика DNNS 2ATK с тепловизионным прибором ночного видения, прибора наблюдения командира TOMS, телевизионной системы кругового обзора, боевой информационно-управляющей системы KIS M84, системы постановки активных помех в оптическом диапазоне SOFTKIL, защиты двигателя от неправильных действий механика-водителя при предпусковой подготовке и пуске двигателя, средств связи производства группы Thales, и дистанционно управляемого модуля с 12.7-мм пулеметом и круглосуточной системой наведения с тепловизионным прибором (модуль выступает в качестве командирского панорамного прибора наблюдения).

На втором этапе предлагается оснастить танк полностью новой цифровой системой управления огнем.

Тем не менее возможность реализации серийной модернизации строевых танков М-84 сербской армии по данному проекту остается неясной, с учетом ограниченности финансовых средств министерства обороны Сербии, хотя на презентации 8 июня и заявлялось о планах начать серийную модернизацию "в конце года".

В настоящее время армия Сербии располагает 232 танками М-84 (штатно четыре батальона по 53 танка), изготовленными еще во времена СФРЮ (их производство велось в Хорватии на предприятии Đuro Đaković Specijalna vozila). Различные проекты модернизации М-84 разрабатывались в Сербии неоднократно на протяжении последней четверти века, но ни один не был реализован.

Опытный образец сербского модернизированного танка М-84 АС1 во время демонстрации 08.06.2020 (с) министерство обороны Сербии

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Хорватия
Продукция
F-18
М-84
Компании
Thales
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.08.2019
Как выглядит в тепловизионном прицеле M1A2SEPv2 - югославский аналог Т-72
25.03.2019
Пиррова победа НАТО
27.03.2017
«НАТО пыталось вернуть сербов в каменный век»: возродит ли Белград былую военную мощь
25.03.2016
Контракт с Украиной подталкивает министра обороны Хорватии к самоубийству
23.04.2013
Ряд европейских стран снял запрет на поставки оружия в Азербайджан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 10:31
  • 1
На Украине рассказали о никому не нужных МиГ-29
  • 12.06 10:05
  • 13
«Байрактары» против «Панцирей»
  • 12.06 10:04
  • 8
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 12.06 05:57
  • 24
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 12.06 03:03
  • 37
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 12.06 02:59
  • 2
Новая жизнь «Грача»?
  • 12.06 00:41
  • 59
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 22:09
  • 16
«Ратник» бегать не обучен
  • 11.06 20:35
  • 1
Расходы НАТО на оборону сокращаться не будут - Столтенберг
  • 11.06 20:23
  • 2
С пристрастием. Эксперты недооценили Россию в "рейтинге миролюбия"
  • 11.06 19:45
  • 2
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
  • 11.06 19:41
  • 2
Обозреватель (Украина): Украина между лифтом и батутом
  • 11.06 19:37
  • 1
Небесный "Бичеватель": МиГ-23 совершил первый полет 53 года назад
  • 11.06 18:58
  • 271
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 11.06 18:31
  • 1
«Из-за ударов Израиля по Сирии Турция может сомневаться в эффективности С-400» - израильский обозреватель