Презентация сербского модернизированного танка М-84 АС1

8 июня 2020 года министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович приняли участие в презентации модернизированного танка М-84 на военном техническом ремонтном заводе "Чачак". Новый вариант модернизации получил обозначение М-84 АС1, проект разработан белградским Военно-техническим институтом, впервые более ранний образец был представлен на выставке "Партнер-2017" в Белграде в 2017 году.

Опытный образец сербского модернизированного танка М-84 АС1 во время демонстрации 08.06.2020 (с) министерство обороны Сербии

Сообщается, что предлагаемая программа модернизации танков М-84 разбита на два этапа. Представленный образец первого этапа модернизации включает, судя по информации, публиковавшейся ранее, оснащение танка комплектом динамической защиты третьего поколения ERO-19, разработанным Военно-техническим институтом, установку круглосуточного прицела наводчика DNNS 2ATK с тепловизионным прибором ночного видения, прибора наблюдения командира TOMS, телевизионной системы кругового обзора, боевой информационно-управляющей системы KIS M84, системы постановки активных помех в оптическом диапазоне SOFTKIL, защиты двигателя от неправильных действий механика-водителя при предпусковой подготовке и пуске двигателя, средств связи производства группы Thales, и дистанционно управляемого модуля с 12.7-мм пулеметом и круглосуточной системой наведения с тепловизионным прибором (модуль выступает в качестве командирского панорамного прибора наблюдения).

На втором этапе предлагается оснастить танк полностью новой цифровой системой управления огнем.

Тем не менее возможность реализации серийной модернизации строевых танков М-84 сербской армии по данному проекту остается неясной, с учетом ограниченности финансовых средств министерства обороны Сербии, хотя на презентации 8 июня и заявлялось о планах начать серийную модернизацию "в конце года".

В настоящее время армия Сербии располагает 232 танками М-84 (штатно четыре батальона по 53 танка), изготовленными еще во времена СФРЮ (их производство велось в Хорватии на предприятии Đuro Đaković Specijalna vozila). Различные проекты модернизации М-84 разрабатывались в Сербии неоднократно на протяжении последней четверти века, но ни один не был реализован.

Опытный образец сербского модернизированного танка М-84 АС1 во время демонстрации 08.06.2020 (с) министерство обороны Сербии