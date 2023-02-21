Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

В понедельник утром с не анонсированным визитом в Киев прибыл президент США Дж. Байден. Стоит отметить, что это его первый визит еа Украину с начала специальной военной операции (СВО).

Сегодня Байден уже успел встретиться с Зеленским в Мариинском дворце, где выступил с речью о предоставлении дополнительной помощи Соединенных Штатов в размере полумиллиарда долларов.

«Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит», – заявил Байден в Киеве.

Как отмечают в СМИ, эта поездка стала неожиданностью для многих, поскольку, согласно официально-предоставленной информации американской стороной, лидер «самого демократического государства» должен был прибыть в Польшу. Во вторник 21 февраля глава Белого дома встретиться с польским коллегой Анджеем Дудой и обратиться с речью к полякам. Его обращение, запланировано на 18.30 по московскому времени. По словам представителей американской администрации, будет адресована президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу.

Не исключено, что ввиду его приезда в Киев и обсуждения с Зеленским вопросов украинской государственности, естественно, не перед медиа, обсуждались вопросы о необходимости скорого ввода польских миротворческих сил на территорию Западной Украины.

Стоит подчеркнуть, что об этом высказался и белорусский лидер в ходе общения с представителями государственных и зарубежных СМИ на прошлой неделе. Так, Александр Лукашенко озвучил данные разведки о намерении Запада втянуть Беларусь в войну. Страны НАТО буквально мечтают об этом. Это позволило бы им, с учетом протяженности границ Беларуси, дополнительно растянуть фронт на 2,5 тыс. километров, что осложнило бы обстановку для Союзного государства.

«Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием», – заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем белорусский лидер считает, что Запад и Украина пока не готовы к этому.

«Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война», – констатировал Александр Лукашенко.

Еще более интересной становится поездка Байдена в Киев на фоне заявления белорусского лидера о готовности принять его в Беларуси, чтобы, наконец, договорится о мире. При этом тогда даже подумать никто не мог, что Байден вообще решится посетить Украину, ведь поездка была запланирована только в Польшу.

«А зачем Байден едет в Польшу? – в свою очередь уточнил Глава государства. – Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине».

Александр Лукашенко также заявил, что готов провести совместную встречу с Владимиром Путиным и Джо Байденом: «И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, «Боинг»), примем его. И вот здесь, сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь».

«Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша – гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит», – добавил Президент Беларуси.

Таким образом, поездка Байдена в Украину внесла новый виток эскалации в вооруженный конфликт на Украине. Вместо мира и прекращения гибели людей, коллективный Запад заявил о новых поставках вооружения, а вместо дипломатии рассматривается процесс прямого вмешательства польских «миротворцев» в конфликт.

Павел Ковалев