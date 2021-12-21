ABC News (США): Россия отправляет бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, выполнять патрулирование над Белоруссией

Читатели ABC News: Лукашенко посадит российский Ту-22МЗ, а экипаж отправит в тюрьму

Американцы обсуждают отправку к границе с Белоруссией российских бомбардировщиков Ту-22МЗ, способных нести ядерное оружие. Одни приходят к выводу, что если Путин угрожает, Запад обязательно моргнет. Другие обвиняют СМИ в истерии по поводу России — и это на фоне инфляции в США, из-за которой люди крадут еду.

Россия отправила пару дальних бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, чтобы они выполнили патрулирование воздушного пространства над Белоруссией и продемонстрировали тесные оборонные связи между двумя странами-союзницами на фоне напряженности в отношениях с Западом.

Москва - В субботу, 18 декабря, Россия отправила пару дальних бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, чтобы они выполнили патрулирование воздушного пространства над Белоруссией. Цель этой миссии заключалась в том, чтобы подчеркнуть тесные оборонные связи между двумя странами-союзницами на фоне напряженности в отношениях с Западом.

Министерство обороны России сообщило, что два стратегических ударных бомбардировщика Ту-22М3 отработали "вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь". Истребители Су-30, которые Россия отправила Белоруссии, осуществляли сопровождение бомбардировщиков.

Это четырехчасовое патрулирование в субботу, 18 декабря, стало уже третьей подобной миссией России в Белоруссии с прошлого месяца и прошло на фоне роста беспокойства Запада по поводу стягивания российских войск к границе Украины.

Москва отрицает, что она планирует вторгнуться на Украину, и пытается давить на Соединенные Штаты, чтобы те предоставили ей гарантии безопасности, исключающие дальнейшее расширение НАТО на восток и развертывание оружия на Украине. Соединенные Штаты и их союзники, скорее всего, отвергнут требования Москвы.

Некоторые украинские чиновники выразили беспокойство в связи с тем, что Россия может использовать Белоруссию в качестве базы для проведения атак по Украине с севера. На фоне его собственных трений в отношениях с Европейским Союзом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ноябре, что его страна готова разместить российское ядерное оружие на своей территории.

Евросоюз обвиняет Лукашенко в том, что авторитарный лидер поощряет мигрантов и беженцев, использующих его страну как "черный ход", чтобы нелегально попасть в соседние страны Евросоюза, такие как Польша, Литва и Латвия. Евросоюз уже ввел санкции против правительства Лукашенко за жесткое подавление инакомыслия после президентских выборов 2020 года.

Белорусский лидер не стал уточнять, какое именно российское оружие Белоруссия готова разместить на своей территории, однако он отметил, что эта бывшая советская республика сохранила всю необходимую военную инфраструктуру, оставшуюся еще со времен СССР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предложение Лукашенко "серьезным предостережением, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад".

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей поддержал заявление Лукашенко в своем интервью, которое было опубликовано в субботу, 18 декабря. Он заявил, что Белоруссия может согласиться на развертывание ядерного оружия в качестве реакции на возможные действия НАТО в Польше.

Макей также поддержал Россию в ее беспокойстве по поводу укрепляющихся связей между Украиной и НАТО. Он сказал, что западный военный альянс стремится превратить Украину в "плацдарм для атак на Россию".

Комментарии читателей:

Antifasta

Берегись, Россия! Лукашенко вполне может заставить бомбардировщик совершить посадку и отправить весь его экипаж в тюрьму.

Dig Dang Willy

После того как Соединенные Штаты сокрушили СССР, Путин отчаянно стремится отомстить. Отсюда все эти попытки привести в Белый дом Дональда Трампа, который, как Путин полагал, подорвет почти 240 лет американской конституционной демократии. Его диктатура развалится еще при моей жизни.

Michael Nunez

Все это началось, когда к власти пришел Байден. Это очевидно. Китай отправил ударную группировку на восток, вероятно, чтобы окружить Гуам. Российские военные корабли проводят боевые стрельбы в водах Аляски. Северная Корея направляет свои ракеты на Японию. Наркокартели контролируют южную границу Соединенных Штатов. И все это только потому, что они хорошо знают Байдена.

alpha1six

А что значит "способный нести ядерное оружие"? Может ли Boeing 737 нести ядерное оружие? Да. Как насчет G-5? Тоже да. Если вы можете загрузить ядерную ракету в грузовой отсек, любой самолет станет "способным нести ядерное оружие".

Marley Bits

Между тем тонны вооружений, включая, возможно, тактическое ядерное оружие, завозятся на Украину - вместе с инструкторами, которые должны научить украинцев, как эффективно его использовать. Пора готовить попкорн.

Summer Tyme

Путин по-настоящему страшный, потому что его не пугает перспектива войны, в которой могут погибнуть несколько миллионов россиян. У русских были Петр Великий, Наполеон, Иосиф Сталин, Гитлер, Хрущев - в каждом поколении. Если Путин угрожает, Запад обязательно моргнет. Дни Америки Кеннеди, когда мы могли пойти куда угодно и заплатить любую цену, прошли. Теперь мы не можем даже справиться с пандемией Covid. Путин чует слабость Америки.

Patrick Henry

Думаю, само собой разумеется, что Америка и Евросоюз не захотят ввязываться в борьбу на суше и море с применением тактического ядерного оружия. Путин уже сказал, что он направит ракеты на крупные западные города, которые являются экономическими центрами и центрами влияния Запада. Кроме того, Запад сейчас поглощен и напуган изменением климата, которое угрожает поглотить прибрежные города - из-за подъема уровня моря. Тактические ядерные ракеты только усугубят ситуацию. Между тем изменение климата принесет огромную выгоду России.

Vinko P

Эта ситуация может разрешиться только двумя способами. 1. Россия окончательно поглотит Украину в результате мощного вторжения, которое вызовет на Западе множество резких заявлений. 2. Более вероятно то, что Россия добьется уступок (разумеется, экономических, потому что мы уже поняли, что Крым она не отдаст) в обмен на ее решение не захватывать всю Украину, и она отведет свои войска от границы.

Mike the Independent

Неважно, где находится это ядерное оружие, потому что российские, китайские и американские подводные лодки делают все эти разговоры о ядерных ракетах промежуточной дальности совершенно бессмысленными.

Patrick Henry

Я вообще не понимаю, почему Белоруссия до сих пор не увеличила в четыре раза сборы за транзит российского газа, который направляется на Запад. Это вряд ли можно было бы назвать неэтичным шагом в свете тех мер, которые Евросоюз и Соединенные Штаты принимают в отношении Белоруссии. Это изменение коснулось бы только 20% поставок газа в Евросоюз и не стало бы катастрофой. Хотя это все же сделало бы промышленность Евросоюза менее прибыльной.

doug masnaghetti

И Китай, и Россия будут вести свои масштабные геополитические игры в течение следующих трех лет, чтобы воспользоваться слабостью и вопиющей некомпетентностью аморальной администрации Байдена.

Exposethemall

Американские пропагандистские медиа никак не успокоятся по поводу России, в то время как в Америке люди вынуждены красть еду, потому что они не могут позволить себе ее купить - из-за инфляции и госдолга США. Как будто американским СМИ больше не о чем писать.

Youknoweverything

Путин уважал Трампа. Горбачев уважал Рейгана. Путин совершено не уважает ни Байдена, ни Пелоси, ни тех, кто с ними. Отсюда все проблемы.

Patrick Henry

Я рад, что Путин сказал, что он выпустит ядерные ракеты по крупным западным городам, потому что они являются экономическими центрами и центрами влияния. Более того, небольшая ядерная зима позволит немного скомпенсировать глобальное потепление.

Puppet Master

Если бы я был Путиным, я бы больше волновался по поводу китайцев. Россия для них - это практически газозаправочная станция с огромными территориями. Китайцы могут решить атаковать Россию и ограбить эту станцию.

Youknoweverything

А вы заметили, что никто не говорил ни о какой войне, пока Байден не пришел в Белый дом благодаря голосам гениев в нашем населении?

Владимир Исаченков (Vladimir Isachenkov)