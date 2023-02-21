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ТАСС

Сийярто и Ван И заявили о готовности Венгрии и Китая искать пути урегулирования на Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава МИД Венгрии призвал другие страны сосредоточить усилия на поиске мирного урегулирования конфликта и избегать шагов, которые ведут к продолжению военных действий

БУДАПЕШТ, 20 февраля. /ТАСС/. Венгрия и Китай готовы вместе с другими странами искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Это подтвердила состоявшаяся в понедельник в Будапеште встреча министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, членом Политбюро Ван И.

Открывая дискуссию в расширенном составе делегаций двух стран, Сийярто отметил, что Венгрия выступает за мир на Украине, потому что "страдания и гибель людей должны быть прекращены как можно скорее". "Мы рады, что Китай также находится на стороне мира и призывает к мирному решению. Каждый день, который проходит рядом с войной, идущей по соседству, приносит много проблем Венгрии, Центральной Европе, всему континенту, всему миру", - заявил министр.

В связи с этим он призвал другие страны сосредоточить усилия на поиске мирного урегулирования конфликта и избегать шагов, которые ведут к продолжению военных действий на Украине. "Поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы приветствуем позицию Китая, которая также предусматривает скорейшее установление мира", - добавил Сийярто.

Со своей стороны Ван И заявил, что "Китай и Венгрия рады работать вместе с другими миролюбивыми странами, чтобы как можно скорее положить конец нынешней военной ситуации". Он также призвал к мирным переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.

Видеоотчет о начале встречи между делегациями двух стран в расширенном составе был распространен пресс-службой венгерского МИД.

Перед поездкой в Венгрию Ван И выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что власти КНР к годовщине начала Россией специальной военной операции на Украине подготовят документ о позиции Китая относительно урегулирования украинского конфликта. По его словам, документ будет опираться на предложения по восстановлению мира председателя КНР Си Цзиньпина.

После Будапешта Ван И планировал побывать в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник журналистам, что Владимир Путин может провести с ним встречу. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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