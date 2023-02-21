Войти
ЦАМТО

Новинка Ростеха на IDEX-2023 позволяет РСЗО "Торнадо-С" поражать одним залпом несколько целей

404
0
0
РСЗО «Торнадо-С»
РСЗО «Торнадо-С».
Источник изображения: НПО «Сплав»

ЦАМТО, 20 февраля. Госкорпорация Ростех представила новейшие средства вооружения и боеприпасы на крупнейшей Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2023 в Абу-Даби.

Одной из премьер форума стал блок системы управления к РСЗО "Торнадо-С", который позволяет программировать для каждой отдельной ракеты индивидуальное полетное задание. Благодаря этой разработке боевая машина может одним залпом поражать сразу несколько целей.

Блок системы управления для "Торнадо-С" создан на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы и может задавать каждому отдельному снаряду РСЗО не только дальность полета, но и его траекторию. Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов составляет более 100 км. Точность стрельбы снарядов "Торнадо-С" в 15-20 раз выше, чем у снарядов его предшественника РСЗО "Смерч".

Также на выставке представлены 122-мм неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО "Торнадо-Г". Они позволяют уничтожать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья и др.) и в горах. Эффективность поражения данными реактивными снарядами в несколько раз выше, чем у штатных неуправляемых реактивных снарядов системы "Град".

Еще одной премьерой IDEX-2023 стал 57-мм выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом. Он предназначен для стрельбы по воздушным целям, а также небронированной технике и живой силе. Этот боеприпас применим с унифицированным боевым модулем, размещаемым на сухопутных шасси различного назначения и на военных кораблях.

В 2023 году новейшая оборонная продукция Ростеха представлена в отдельном "Российском павильоне" площадью около 1 тыс. кв. м на территории статической экспозиции морской составляющей выставки IDEX.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Ростех
Похожие новости
21.02.2023
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
17.02.2023
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
29.12.2021
«Рафали» полетят в Эмираты
24.02.2021
Российская артиллерия получит системы с элементами искусственного интеллекта
14.11.2018
Китайские роботы рассекречены
10.03.2009
Российский залп в Абу-Даби попал в цель. Отечественный оборонно-промышленный комплекс намерен выстоять перед кризисом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина