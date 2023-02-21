Новинка Ростеха на IDEX-2023 позволяет РСЗО "Торнадо-С" поражать одним залпом несколько целей

ЦАМТО, 20 февраля. Госкорпорация Ростех представила новейшие средства вооружения и боеприпасы на крупнейшей Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2023 в Абу-Даби.

Одной из премьер форума стал блок системы управления к РСЗО "Торнадо-С", который позволяет программировать для каждой отдельной ракеты индивидуальное полетное задание. Благодаря этой разработке боевая машина может одним залпом поражать сразу несколько целей.

Блок системы управления для "Торнадо-С" создан на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы и может задавать каждому отдельному снаряду РСЗО не только дальность полета, но и его траекторию. Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов составляет более 100 км. Точность стрельбы снарядов "Торнадо-С" в 15-20 раз выше, чем у снарядов его предшественника РСЗО "Смерч".

Также на выставке представлены 122-мм неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО "Торнадо-Г". Они позволяют уничтожать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья и др.) и в горах. Эффективность поражения данными реактивными снарядами в несколько раз выше, чем у штатных неуправляемых реактивных снарядов системы "Град".

Еще одной премьерой IDEX-2023 стал 57-мм выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом. Он предназначен для стрельбы по воздушным целям, а также небронированной технике и живой силе. Этот боеприпас применим с унифицированным боевым модулем, размещаемым на сухопутных шасси различного назначения и на военных кораблях.

В 2023 году новейшая оборонная продукция Ростеха представлена в отдельном "Российском павильоне" площадью около 1 тыс. кв. м на территории статической экспозиции морской составляющей выставки IDEX.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".