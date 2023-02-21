Глава Krauss-Maffei Wegmann Кетцель заявил о готовности к увеличению производства ОБТ Leopard 2

ЦАМТО, 20 февраля. Компания Krauss-Maffei Wegmann не видит производственных проблем в наращивании выпуска ОБТ Leopard 2 и СГ Panzerhaubitze 2000.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 17 февраля глава концерна Ральф Кетцель.

"Пока никто не подавал нам сигналов типа "это невозможно". Для этого нам нужен четкий политический консенсус", – сказал Р.Кетцель агентству DPA.

Он отметил, что не видит "индустриальных" преград для наращивания производства, однако для строительства новых линий сборки в Германии или другой стране понадобится несколько лет.

Как напоминает агентство, ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщал, что вопреки ранним обещаниям, альянс по поддержке Украины сможет поставить лишь половину батальона более современных танков Leopard 2A6. Связано это, в том числе, с тем, что Нидерланды и Дания пока не готовы принять участие в поставках. Б,Писториус уточнил, что Нидерланды примут участие лишь в поставке боеприпасов к танкам, а Дания пока лишь оценивает варианты своего участия.

Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 ед. – в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.