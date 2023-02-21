Войти
ЦАМТО

Глава Krauss-Maffei Wegmann Кетцель заявил о готовности к увеличению производства ОБТ Leopard 2

337
0
0
Первый переданный сухопутным войскам ФРГ германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) модернизированный танк Leopard 2A7V. Мюнхен, 29.10.2019
Первый переданный сухопутным войскам ФРГ германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) модернизированный танк Leopard 2A7V. Мюнхен, 29.10.2019.
Источник изображения: сухопутные войска ФРГ

ЦАМТО, 20 февраля. Компания Krauss-Maffei Wegmann не видит производственных проблем в наращивании выпуска ОБТ Leopard 2 и СГ Panzerhaubitze 2000.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 17 февраля глава концерна Ральф Кетцель.

"Пока никто не подавал нам сигналов типа "это невозможно". Для этого нам нужен четкий политический консенсус", – сказал Р.Кетцель агентству DPA.

Он отметил, что не видит "индустриальных" преград для наращивания производства, однако для строительства новых линий сборки в Германии или другой стране понадобится несколько лет.

Как напоминает агентство, ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщал, что вопреки ранним обещаниям, альянс по поддержке Украины сможет поставить лишь половину батальона более современных танков Leopard 2A6. Связано это, в том числе, с тем, что Нидерланды и Дания пока не готовы принять участие в поставках. Б,Писториус уточнил, что Нидерланды примут участие лишь в поставке боеприпасов к танкам, а Дания пока лишь оценивает варианты своего участия.

Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 ед. – в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
Похожие новости
08.02.2023
Нидерланды намерены вместе с Германией и Данией поставить Киеву около 100 танков Leopard 1
24.01.2023
СМИ: Запад сможет поставить Украине только небольшое число танков Leopard
26.01.2022
Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 10:37
  • 2
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина