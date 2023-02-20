В США заявили, что поставки оружия КНР в Россию для боев на Украине станут красной линией

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала "неприемлемой" поддержку России в конфликте на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупредили Китай о последствиях возможного предоставления России летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине. Это будет красной линией, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телекомпании CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Мы приветствуем тот факт, что Китай [на Мюнхенской конференции по безопасности] заявил, что желает мира [на Украине], потому что это то, к чему мы всегда стремимся в подобных ситуациях. Но мы также ясно заявляем, что если будут любые намерения или усилия по оказанию поддержки России [в конфликте на Украине], то это неприемлемо. Это станет красной линией", - сказала постпред США.

По ее утверждению, госсекретарь США Энтони Блинкен ясно говорил Китаю о последствиях такого шага. "Мы не собираемся забегать вперед и объявлять о своих планах, но мы ясно заявили Китаю, что будут последствия, если они примут такое неблагоприятное решение", - отметила Томас-Гринфилд.

Ранее Блинкен заявил, что Китай якобы рассматривает возможность предоставления России военной помощи.