Макрон заявил, что Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России

По словам президента Франции, "необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров"

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за разгром России.

"Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать ее на собственной территории, - сказал Макрон в воскресном интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche, излагая свой подход к конфликту на Украине. - Им хотелось бы в первую очередь разгромить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции".

Как пояснила газета, за то, чтобы разгромить Россию выступают страны Восточной Европы, входящие в НАТО и Евросоюз. Лидеры этих государств, отмечает издание, "не оценили формулу Макрона о том, что "нельзя унижать Россию".

По словам президента, "необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров". При этом, как считает французский лидер, "ни одной из сторон не удастся добиться полной победы". "Тем более, что, по мнению Макрона, - добавляет от себя Le Journal du Dimanche, - Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий".

Кроме того, президент выступил против затягивания противостояния, указав на угрозу "бесконечного конфликта, где главными проигравшими окажутся европейцы".

В этой связи он в очередной раз заявил, что считает необходимым продолжение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.