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ТАСС

Объем производства на оборонных предприятиях в Кировской области вырос на 47% в 2022 году

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АО «Кировское машиностроительное предприятие»
На церемонии открытия производства АО «Кировское машиностроительное предприятие», входящего в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Киров, 20.02.2016.
Источник изображения: twitter.com/rogozin

Губернатор Александр Соколов отметил, что в связи с ростом заказов на предприятиях ОПК ощущается нехватка рабочих рук

КИРОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Рост объемов производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Кировской области составил 47% в 2022 году, ряд предприятий работает круглосуточно, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

"В условиях, связанных с проведением специальной военной операции, в 2022 году на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Кировской области наблюдался значительный рост объемов производства. По предварительной информации, рост составил более 47%, доля выпуска продукции гражданского назначения сократилась. Ряд предприятий был вынужден выйти на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.

Губернатор Александр Соколов отмечал, что в связи с ростом заказов на предприятиях ОПК ощущается нехватка рабочих рук. На заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Образование" Соколов предложил предусмотреть целевое обучение специалистов с последующим трудоустройством на предприятиях оборонно-промышленного комплекса для решения кадрового вопроса в отрасли. Также он предложил организовывать курсы профессиональной подготовки на базе промпредприятий.

В регионе для решения вопроса дефицита кадров в оборонной промышленности приняли меры. На предприятия трудоустраивают студентов выпускных курсов, вдвое увеличили прием на специальности группы "Машиностроение". Кроме того, Кировская область рассчитывает войти в программу министерства просвещения "Профессионалитет" по направлениям "Машиностроение" и "Сельское хозяйство", чтобы привлечь федеральные средства. Также с этого года в регионе введена доплата 5 тыс. рублей учителям, которые будут готовить школьников к сдаче ЕГЭ по математике и физике, таким образом власти планируют ориентировать детей и студентов среднего профессионального образования на сдачу ЕГЭ с последующим поступлением в вуз и получением инженерной специальности.

В Кировской области 12 предприятий ОПК, на них занято более 17 тыс. человек. Ранее Соколов отмечал, что оборонные предприятия области обеспечены заказами до 2025 года. 

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Страны
Россия
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