Американцы не знают правды о роли США на Украине. СМИ замели её под ковер

Salon: американские СМИ "заметают под ковер" правду о роли США в украинском конфликте

Американские политики погрязли во лжи относительно своих внешнеполитических авантюр, пишет Salon. Они врут насчет истинных целей США на Украине, как когда-то врали о победах в Ираке и Афганистане. СМИ также скрывают правду о роли Вашингтона в конфликте.

В недавней колонке военный аналитик Уильям Астор (William Astore) описал члена палаты представителей Джорджа Сантоса как "симптом очень серьезной болезни: отсутствия чести и отсутствия стыда в Америке. Честь, правда и целостность натуры просто не имеют в сегодняшней Америке значения, или, по крайней мере, большого значения… Но как может существовать демократия там, где нет правды?"

Далее Астор сравнил политических и военных лидеров Америки с упомянутым нью-йоркским конгрессменом. "Американские военачальники представали перед конгрессом, чтобы засвидетельствовать, что США победили в войне в Ираке, — написал Астор. — Они представали перед конгрессом, чтобы засвидетельствовать, что была выиграна и афганская война. Они говорили о „прогрессе”, о „окончании тяжелых времен”, об успешной подготовке иракских и афганских сил и их готовности к выполнению своих обязанностей после вывода американских войск. Как показали последующие события, все это было враньем и ложью".

Сейчас Америка снова воюет, теперь на Украине. Раскрутка той же самой спирали продолжается. <…>

Общеизвестно, что первая жертва любых боевых действий — это правда. Но раскручивание спирали лжи имеет глобальные последствия в конфликте, в котором сотни тысяч реальных людей сражаются и умирают, в то время как их дома по обе стороны линии фронта превращаются в руины сотнями тысяч гаубичных снарядов.

Ив Смит (Yves Smith), редактор журнала "Голый капитализм" (Naked Capitalism), исследовал эту коварную связь между информационной и реальной борьбой в статье под названием "Что, если бы Россия выиграла военный конфликт на Украине, а западная пресса этого не заметила?" Он отметил, что полная зависимость Киева от поставок оружия и денег от западных союзников дала жизнь триумфальному нарративу о том, что Украина побеждает Россию и будет продолжать одерживать победы, пока Запад продолжает присылать ей больше денег и все более мощное и смертоносное оружие.

Но необходимость поддерживать иллюзию того, что Украина побеждает, рекламируя ее сомнительные успехи на поле боя, вынуждает её продолжать приносить своих солдат в жертву в чрезвычайно кровопролитных сражениях, таких как ее контрнаступление вокруг Херсона и российская осада Бахмута и Соледара. Подполковник Александр Вершинин, американский танкист в отставке, написал на веб-сайте Гарварда Russia Matters: "В некотором смысле у Украины нет другого выбора, кроме как продолжать конфликт, не обращая никакого внимания на чудовищные человеческие и материальные затраты".

Сквозь густой туман военной пропаганды сложно провести объективный анализ конфликта в Украине. Но следует обратить внимание на то, что ряд высокопоставленных западных военачальников, действующих и отставных, настоятельно призывают к дипломатии и возобновлению мирных переговоров и предупреждают, что продление и эскалация украинского конфликта рискуют развязать полномасштабную войну между Россией и США, которая может перерасти в ядерное столкновение.

Генерал Эрих Вад (Erich Vad), который в течение семи лет был старшим военным советником канцлера Германии Ангелы Меркель, недавно поговорил с немецким новостным сайтом Emma. Он назвал военный конфликт на Украине "противостоянием на истощение" и сравнил его с Первой мировой войной и, в частности, с битвой при Вердене, в которой погибли сотни тысяч французских и немецких солдат, но ни одна из сторон серьезных приобретений не получила.

Вад поднимал тот же настойчивый вопрос без ответа, который редакция New York Times задавала президенту Байдену в мае прошлого года. Каковы реальные военные цели США и НАТО?

"Вы хотите добиться готовности договориться о поставках танков? Вы хотите отвоевать Донбасс или Крым? Или вы хотите полностью разгромить Россию?" — спросил Вад.

"Реалистического определения конечного состояния этого конфликта не существует. А без общей политической и стратегической концепции поставки вооружений Украине являются чистой воды милитаризмом. У нас сейчас сложилась военно-оперативная тупиковая ситуация, которую мы не можем решить военными средствами. Никто иной, как Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США сказал, что военной победы Украины ждать не приходится и что единственным возможным путем являются переговоры. Все остальное — бессмысленная трата человеческих жизней".

Всякий раз, когда западные чиновники блуждают в этих остающихся без ответа вопросах, они вынуждены отвечать, так же как Байден в Times восемь месяцев назад, что они посылают оружие, чтобы помочь Украине защитить себя и обеспечить ей более сильное положение за столом переговоров. Но как будет выглядеть на деле это "более сильное положение"?

Когда в ноябре украинские войска продвигались к Херсону, официальные лица НАТО согласились, что падение города даст Украине возможность возобновить переговоры с позиции силы. Но когда Россия ушла из Херсона, переговоров так и не последовало, а теперь обе стороны планируют новые наступления.

Американские СМИ продолжают повторять нарратив о том, что Россия никогда не будет вести переговоры добросовестно, и скрывают от общественности плодотворные российско-украинские переговорные контакты, которые установились вскоре после начала российской СВО, но были сорваны США и Великобританией. Немногие СМИ сообщили о недавних разоблачениях бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета относительно переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной в Турции, в которых он выступал одним из посредников в марте 2022 года. Беннет прямо заявил, что Запад "заблокировал" или "остановил" (в зависимости от перевода) переговоры.

Беннет подтвердил то, что сообщалось другими источниками с 21 апреля 2022 года, когда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, один из посредников, сказал CNN Turk после встречи министров иностранных дел НАТО: "В НАТО есть страны, которые хотят, чтобы этот военный конфликт продолжался… Они хотят, чтобы Россия стала слабее".

Советники президента Украины Владимира Зеленского предоставили подробности визита Бориса Джонсона, занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании, в Киев девятого апреля. Их слова были опубликованы в "Украинской правде" пятого мая 2022 года. Они рассказали, что Джонсон передал два западных послания Зеленскому. Во-первых, на Путина и Россию "необходимо оказывать давление, а не вести переговоры". Во-вторых, даже если Украина заключит соглашение с Россией, "коллективный Запад", который, согласно его собственному утверждению, представляет Джонсон, не будет принимать в этом соглашении участия.

Западные корпоративные СМИ, как правило, высказывали свое мнение об этих ранних переговорах только для того, чтобы поставить под сомнение саму историю или очернить любого, кто говорит о ней, как апологетов Путина. При этом подтверждение её достоверности предоставили несколько источников: украинские официальные лица, турецкие дипломаты, а теперь и бывший премьер-министр Израиля.

Пропагандистские клише, которые используют политики и СМИ западного истеблишмента, чтобы объяснить своей публике военный конфликт на Украине, представляют собой классический нарратив типа "белые шляпы против черных", в котором вина России за спецоперацию служит ещё и как доказательство невиновности и правоты Запада. Растущая гора свидетельств того, что США и их союзники несут совместную ответственность за многие аспекты этого кризиса, заметается под пресловутый ковер, а он, в свою очередь, всё больше и больше напоминает нарисованного Маленьким принцем удава, который проглотил слона.

Западные СМИ и официальные лица выглядели еще более нелепо, когда пытались обвинить Россию во взрыве её собственных подводных газопроводов "Северный поток", по которым российское сырье поступало в Германию. По заявлениям НАТО, взрывы, в результате которых в атмосферу было выброшено полмиллиона тонн метана, были "преднамеренными, безрассудными и безответственными диверсионными актами". Это можно было бы назвать как минимум журналистской халатностью, но газета Washington Postпроцитировала анонимного "высокопоставленного европейского чиновника по охране окружающей среды", сказавшего: "Никто на европейской стороне океана не думает, что произошедшее является чем-то, кроме российской диверсии".

Нарушил этот заговор молчания бывший репортер-расследователь New York Times Сеймур Херш. В своем блоге на Substack Херш недавно опубликовал эффектную историю о том, что водолазы ВМС США объединились с норвежскими военно-морскими силами, чтобы установить взрывчатку под прикрытием военно-морских учений НАТО, и что взрыв затем был осуществлен с помощью сложного сигнала с буя, сброшенного норвежским самолетом-разведчиком. По словам Херша, президент Байден принял активное участие в разработке плана и внес собственные поправки, включив в него использование сигнального буя, чтобы он мог лично диктовать время операции через три месяца после закладки взрывчатки.

Белый дом отверг разоблачение Херша как "абсолютно ложную выдумку", но не предложил никакого разумного объяснения этому историческому акту экологического терроризма.

В мире хорошо известно знаменитое высказывание Дуайта Эйзенхауэра о том, что только "бдительные и знающие граждане" могут "защититься от неоправданного влияния, желаемого или непрошеного, со стороны военно-промышленного комплекса. Потенциал катастрофического роста этой неуместной власти существует и будет сохраняться".

Итак, что должны знать "бдительные и знающие" американские граждане о роли, которую наше правительство сыграло в разжигании кризиса на Украине и которую наши корпоративные СМИ "заметают под ковер"? Это один из главных вопросов, на который мы попытались ответить в нашей книге "Борьба на Украине: осмысление бессмысленного конфликта". Ответы следующие:

США нарушили свои обещания не расширять НАТО на Восточную Европу. В 1997 году, еще до того, как американцы узнали о Владимире Путине, 50 бывших сенаторов, отставных офицеров, дипломатов и ученых написали президенту Биллу Клинтону письмо против расширения альянса, назвав это политической ошибкой "исторических масштабов". Видный государственный деятель и известный дипломат Джордж Кеннан осудил этот шаг как "начало новой холодной войны".

НАТО спровоцировала Россию своим бессрочным обещанием о приеме Украины в НАТО, данным Киеву в 2008 году. Уильям Бернс, который тогда был послом США в Москве, а сейчас является директором ЦРУ, предупреждал госдепартамент в своей служебной записке: "Вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты (а не только для Путина)".

США поддержали переворот на Украине в 2014 году, в результате которого было установлено правительство, легитимность которого признала только половина населения, что привело к распаду Украины и гражданской войне, в результате которой погибло 14 тысяч человек.

Второе минское соглашение, подписанное в 2015 году, могло обеспечить стабильную линию прекращения огня и сократить человеческие и материальные потери, но Украина не предоставила автономию Донецку и Луганску, как было согласовано. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд теперь признают, что западные лидеры поддержали это соглашение только для того, чтобы выиграть время для НАТО и дать альянсу возможность вооружить и обучить украинскую армию для захвата Донбасса силой.

За неделю до начала конфликта наблюдатели ОБСЕ в Донбассе зафиксировали резкое увеличение числа артиллерийских разрывов вокруг линии прекращения огня. Большая часть из 4093 взрывов за четыре дня произошла на территории, удерживаемой повстанцами, что свидетельствует о проводившейся ВСУ артиллерийской подготовке вторжения. Американские и британские официальные лица заявили, что это были атаки "под чужим флагом", как будто донецкие и луганские вооруженные силы обстреливали сами себя, точно так же, как позже Вашингтон и Лондон выдвинули смехотворные предположения о том, что Россия взорвала свои собственные трубопроводы.

После начала российской спецоперации вместо того, чтобы поддержать попытки Украины по установлению мира, США и Великобритания заблокировали или резко остановили начавшийся процесс. Борис Джонсон сказал, что они увидели шанс "надавить" на Россию и хотели максимально использовать его, а министр обороны Ллойд Остин заявил, что их цель — "ослабить" Россию.

Что обо всем этом должны думать наши "бдительные и знающие" граждане? Мы должны были осудить Россию за ввод войск на Украину. Но что дальше? Конечно, мы также должны были потребовать, чтобы политические и военные лидеры США сказали нам правду об этом военном конфликте и роли нашей страны в нем, и чтобы СМИ донесли до общественности всю правду о нем. Тогда наши "бдительные и знающие граждане" наверняка должны были бы настоять, чтобы наше правительство прекратило разжигать этот военный конфликт и вместо этого поддержало бы немедленные мирные переговоры.

Авторы статьи:

Медея Бенджамин (MedeaBenjamin) – автор нескольких книг, в том числе "Внутри Ирана: реальная история и политика Исламской Республики Иран". Вместе с Николасом Дэвисом она написала "Борьба на Украине: осмысление бессмысленного конфликта", которая выйдет этой осенью в издательстве OR Books.

Николас Дэвис (NicolasDavies) – независимый журналист, исследователь организации Code Pink и автор книги "Кровь на наших руках: американское вторжение и разрушение Ирака".