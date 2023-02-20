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Военное обозрение

Власти Пакистана опровергли информацию индийской прессы о поставке Украине боеприпасов для РСЗО

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Источник изображения: topwar.ru

Пакистан не отправляет на Украину вооружение или боеприпасы. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Мумтаз Захра Балоч, слова которой приводит издание Dawn.

По утверждению Захры Балоч, распространившиеся в медийном пространстве сообщения о поставках Пакистаном вооружений Украине не соответствуют действительности. Страна не участвует в каком-либо виде в организации таких поставок.

Между тем, ранее индийская газета The Economic Times опубликовала информацию, что из Пакистана на Украину якобы отправляют ракеты для РСЗО БМ-21 «Град». Якобы в начале февраля 2023 года из пакистанского порта Карачи направились очередные ракеты, а в январе из Пакистана на Украину доставили 46 контейнеров с неназванным оборудованием. Поставку грузов якобы осуществляет пакистанская компания Pakistan Ordnance Factories.

Индийское издание акцентировало внимание на том, что Пакистан поставляет ракеты Украине, при этом продолжая закупать по скидочным ценам российскую нефть и участвуя вместе с Россией в различных экономических проектах.

Впрочем, давний конфликт Индии и Пакистана вполне может быть причиной того, что в Нью-Дели заинтересованы в ослаблении российско-пакистанских связей и пытаются таким образом бросить тень на политику Исламабада. В этой ситуации России необходимо руководствоваться собственными интересами, не забывая о том, что и Индия, и Пакистан являются перспективными партнерами нашей страны.

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Страны
Индия
Пакистан
Россия
Украина
Продукция
Град РСЗО
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