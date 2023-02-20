ОБТ «Пантера» KF51 от Rheinmetall: расширенный обзор.

Представленный немецким оружейным концерном Rheinmetall в середине июня 2022 года на выставке Eurosatory основной боевой танк (ОБТ) «Пантера» KF51 (Panther KF51) достаточно подробно освещался в зарубежном и российском секторах Интернета. Отдельные статьи публиковались и нами (читайте тут и тут ) .

Вместе с тем, в Берлине, в начале декабря 2022 года, в ходе ежегодной дискуссии по вопросам обороны группа сотрудников концерна Rheinmetall представила дополнительную информацию о своем новом ОБТ, который (на данный момент) является единственным прототипом, проходящим тщательную программу испытаний для проверки его компонентов.

Учитывая тенденции развития ОБТ за последние десятилетия, связанные с увеличением веса, сложности и стоимости, а также резким сокращением количества, по крайней мере, в европейских армиях, инженеры Rheinmetall пересмотрели концепцию этого вида боевой техники и, как утверждается, представили в «Пантере» свой абсолютно новый взгляд на танк будущего.

Далее ИВi планирует опубликовать четыре статьи, которые добавляют заметное количество информации к теме. Настоящий материал касается общего обзора, вторая статья - летальности, третья - живучести и последняя - управляемости.

«Пантера» KF51, переосмысливая ОБТ

Как заявил в Берлине д-р Александр КУРТ (Alexander Kuhrt), вице-президент по ОБТ следующего поколения в Rheinmetall (Rheinmetall Landsysteme Next Generation Main Battle): «Смертоносность остается смыслом существования ОБТ, а 120-мм гладкоствольная пушка, включая боеприпасы, достигла своего предела, и из-за повышенной защиты в недавно разработанных российских танках пришлось принять новое решение. То же самое верно и в отношении защищенности, особенно сейчас, когда на поле боя наряду с прочими средствами атаки с пикирования доминируют барражирующие боеприпасы (ББ), поэтому необходимо переосмыслить живучесть».

Далее А.Курт обратил внимание на то, что с внедрением современных технологий требуется усилить и роль танковой разведки, что показал израильский эксперимент «Кармель». Возможность управления - это проблема, которая появилась недавно, поскольку сеть позволяет распространять всю доступную информацию и данные, которые дополнительно улучшаются с помощью искусственного интеллекта (ИИ) – проектирование текущей системы, ориентированной на ИИ, является обязательным для полного использования этих новых возможностей. В Rheinmetall считают, что в этой области возможно добавить дополнительную боевую ценность по сравнению с существующими системами.

События 24 февраля 2022 года еще больше усилили внимание к тяжелым формированиям и ОБТ, в частности. Однако разработка «Пантеры» KF51 началась гораздо раньше, между 2018 и 2019 годами. Основное же проектирование оружия стартовало еще раньше, в 2016 году, и велось для одноранговых конфликтов и для защиты Атлантического альянса на его восточном фланге. Несмотря на то, что модель разработана для новых сценариев холодной войны, предложение Rheinmetall в области ОБТ может быть усовершенствовано для использования в других сценариях, таких как асимметричные конфликты.

130 мм пушка ОБТ «Пантера» KF51

Электронная архитектура «Пантеры», созданная вокруг 130-мм пушки и предназначенная для работы в общевойсковых формированиях, по данным производителя, способна действовать на передовой как многодоменный защищенный узел. Стоимость стала еще одним ключевым параметром конструкции. Компания стремилась предоставить своим потенциальным клиентам доступное решение, преодолев тенденцию к увеличению затрат.

«Мы переложили вспомогательные средства, например, противовоздушную оборону, потенциально на беспилотные наземные транспортные средства, которые войдут в состав общевойсковой группы. Также была принята модульная конструкция, основанная на подвесках, позволяющая, например, использовать ББ, возможно, вспомогательным танком, не задействованным на линии фронта», – пояснил А.Курт. Он также подчеркнул возможности получения целеуказания от бортовых микро-беспилотников, призванных усилить ведение ближней разведки.

Ходовая часть от «Леопарда 2»

«Пантера» KF51 использует ходовую часть «Леопарда 2», силовой агрегат и часть конструкции корпуса. Считается, что «это обдуманное решение» обеспечит простой путь миграции для всех нынешних пользователей «Леопардов», которые получат выгоду от наличия запасных частей на рынке.

«Ходовая часть, которая в основном является механическим элементом дизайна, совершенствовалась и оптимизировалась на протяжении 40 лет, и, учитывая, что нам удалось снизить вес до уровня версии A5, мы считаем, что как ходовой части, так и силового агрегата будет достаточно на ближайшие 20-40 лет.»

Представленные цифры указывают на боевой вес менее 59 тонн, дальность хода более 500 км, максимальную скорость движения вперед 70 км/ч и скорость движения назад 30 км/ч, а также ускорение, которое разгоняет «Пантеру» от 0 до 40 км/ч за 8 сек. В отношении преодоления препятствий, «Пантера» KF51 способна справиться с подъемом в 60% и боковым уклоном в 30%, преодолеть траншею шириной 2,5 м, эскарп высотой 1,1 м и неподготовленный брод глубиной 1,2 м. По свои размерам KF51 подходит для профиля туннеля в соответствии со стандартами AmovP-4l, содержащимися в документе НАТО о технических аспектах транспортировки военных материалов по железной дороге.

Фронтальная камера кругового обзора

Присутствующий в описании места члена экипажа 23-дюймовый главный экран напрямую связан с фронтальной камерой кругового обзора (360°), поэтому он известен как ‘виртуальное ветровое стекло’. На него могут поступать изображения с других датчиков, таких как прицелы командира и наводчика. Имеется функция "картинка в картинке". Его также можно использовать для планирования или мониторинга действий, вызывая уровень системы управления боем. Два 10-дюймовых экрана под основным позволяют в любое время иметь три разных вида перед каждым членом экипажа. В случае выхода из строя основного дисплея, они также могут выступать в качестве резервного. Доступны еще два горизонтальных экрана, расположенных на той же высоте, что и основной, которые воспроизводят изображения, создаваемые левой и правой 360-градусными боковыми камерами башни, обеспечивая повышенную осведомленность о ситуации, оставаясь при этом под защитой брони.

Рабочее место члена экипажа

Теоретически на борту все члены экипажа могут играть все роли. Концепция заключается в том, что все можно делать с любого места. Очевидно, что место механика-водителя предназначено для его роли, однако в случае необходимости у командира и наводчика есть возможность выбрать режим вождения и управлять танком с помощью своих ручек управления, а водитель, теоретически, может вести огонь из пушки, поскольку оборудование мест всех членов экипажа очень похоже.

Хотя основными средствами просмотра являются дисплеи, Rheinmetall дал всем членам экипажа возможность сохранить оптические перископы, чтобы в случае полного отключения питания они все равно могли вести наблюдение за окружающей обстановкой. По словам представителей компании, первые отзывы довольно положительные, водители никогда не используют оптическую систему, полностью полагаясь на виртуальное изображение, отображаемое на экране.

«Для «Пантеры» в ее нынешнем виде мы выбрали то, что, по нашему мнению, является хорошим сочетанием инновационных и ключевых технологий, которые сочетаются с проверенными и зрелыми системами и возможностями, которые у нас уже есть в компании, чтобы убедиться, что у нас в очень короткие сроки появилась полевая система, сохраняющая, при этом, перспективы роста на следующие десятилетия», - сказал доктор А.Курт.

Он также сообщил, что компания ведет переговоры с рядом стран, чтобы определить конкретные конфигурации «Пантеры», «поэтому ситуация должна стать более ясной в ближайшие месяцы», добавив, что потенциальный стартовый заказчик «будет на этом континенте». Принимая во внимание многочисленные страны, использующие «Леопард 2», существует путь модернизации от «Леопарда» к «Пантере», хотя цель концерна - производство новых платформ. В Rtheinmetall считают, что емкость перспективного рынка составит от 500 до 800 машин в течение 2035 года и от 5000 до 8000 единиц после 2035 года. «Мы достаточно уверены в ближайшей перспективе, и это подкрепляется исследованиями, которые независимые агентства проводят на ежегодной основе по программам модернизации и замены в Европе», - заключил А.Курт.

Продолжение следует…

По материалам ресурса edrmagazine.eu