ОБТ «Пантера» KF51 от Rheinmetall: расширенный обзор.

Продолжаем публикацию дополнительных материалов о новом основном боевом танке (ОБТ) концерна Rheinmetall «Пантера» KF51. Первая статья серии стала вводной в тему. В настоящем материале речь пойдет о системах вооружения танка. Докладчик профильного форума в Берлине – программный директор Rheinmetall Future Gun System (FGS) доктор Тобиас ШМИДТ (Tobias Schmidt).

Улучшенная огневая мощь ОБТ «Пантера» KF51

Открывая свое выступление по вопросу летальности «Пантеры» KF51 Т.Шмидт заявил: «Огневая мощь ОБТ имеет право на существование, и, на наш взгляд, основное орудие останется доминирующим эффектором для танка».

Очевидно, что основными целями для ОБТ являются тяжелая бронетехника противника и другие боевые машины, а также расчеты противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и спешившаяся пехота. Однако танк также можно использовать для уничтожения инфраструктуры, защищаясь при этом от угроз, исходящих из третьего измерения, а именно боевых вертолетов, а в настоящее время барражирующих боеприпасов (ББ) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Крупнокалиберную пушку, в основном, предусматривается применять против вражеской бронетехники. При этом, используются различные типы боеприпасов, например, кинетические (KE) и многоцелевые осколочно-фугасные (MPHE), последние также используются против вертолетов и объектов инфраструктуры. Вторичное же оружие в основном используется против пехоты на более близком расстоянии или против дронов. «Танковый MHPE может генерировать больше осколков, чем разрыв 35-мм снарядов», - добавляет Т.Шмидт.

Подробнее о 130-мм главном орудии

«Пантера» KF51 оснащена 130-мм основным орудием, разрабатываемым Rheinmetall с 2015 года. К уже публиковавшейся информации в Берлине дополнительно сообщили, что для поражения ОБТ противника, которые являются основной задачей главного орудия, требуется большая дальность (речь шла о дистанции более 3500 м), а также высокая точность попадания и эффективность, чтобы надежно нейтрализовать цель до конца боя.

Согласно представленным цифрам, высокая эффективность означает способность поражать эквивалент гомогенной брони толщиной более 1000 мм, защита, конечно, в настоящее время обеспечивается комбинацией пассивной, реактивной и активной брони. Т.Шмидт высказался за превосходство танковой пушки в дуэлях с ОБТ, поскольку считает, что брешь в защите от пикирующих и атакующих сверху средств, таких как ПТУР и боеприпасы с дистанционным управлением, довольно скоро будет закрыта новыми формами систем активной защиты. Следовательно, кинетическая энергия остается лучшим способом нейтрализации танков противника.

130-мм пушка «Пантеры» KF51

Обосновывая увеличение калибра со 120 до 130 мм, эксперт сослался на результаты исследования, проведенного в середине 2010-х годов концерном Rheinmetall. Они показали, что сочетание пушки L55A1 с [бронебойным подкалиберным] боеприпасом DM73 APFSDS обеспечивает достаточную поражающую способность против современных вражеских целей на дальности 1000 м, а новый DM83 добавляет еще 500 м. Ожидается, что этот боеприпас поступит на вооружение в 2024 году. Однако это считалось исчерпанием потенциала роста 120-мм гладкоствольной пушки, разработанной в 1970-х годах, и означало невозможность увеличения дальности стрельбы и повышения эффективности против новых и более защищенных целей. Отсюда и решение увеличить калибр, чтобы соответствовать новым требованиям, определенным заказчиками.

Одновременно потребовалась гораздо более высокая степень автоматизации. С одной стороны, количество систем, установленных в башне, постоянно увеличивается, поэтому автоматизированные функции позволяют снизить нагрузку на экипаж. Это также станет ключевым фактором в будущем, поскольку Rheinmetall предвидит появление беспилотных турелей большого калибра, которые также будут устанавливаться на беспилотные платформы. Помимо добавления функций автоматизации, автоматический аппарат заряжания является обязательным из-за веса боеприпаса.

Команда разработчиков Rheinmetall стремилась увеличить максимальную дальность стрельбы в 1,5 км орудия меньшего калибра на 1000 или даже 2000 м. Всё это планировалось сделать в системе оружия, которую можно установить на платформу с максимальной боевой массой 40-50 тонн. Тем самым, компания стремится остановить спираль увеличения веса, которая приблизила нынешние ОБТ к отметке 80 тонн.

Будучи новой системой, 130-мм пушка разработана с учетом заложенного потенциала роста, чтобы справиться с усилением защиты со стороны противника. «Мы стремимся достичь TRL6 [испытания модели или прототипа в реальных условиях] в 2026 году. В первые четыре года, начиная с 2015 года, мы провели большую оптимизацию, чтобы найти подходящий боеприпас для этой будущей системы оружия, и параллельно проводили концептуальную работу над автоматическим заряжанием и исследованиями компонентов оружия», - пояснил Т.Шмидт.

Схема работы автомата заряжания

Прежде чем перейти к нынешнему оружию, Rheinmetall рассмотрел различные калибры и объемы казенника, от 120 до 157 мм и от 10 до 20 литров, а также экстремальное рабочее давление от 700 до 800 МПа. Максимальная длина ствола была установлена на уровне 8 м. Рассматривались сопряжения между оружием, боеприпасами, мишенью, турелью и заряжающим. Внутренняя баллистика оптимизировалась для гораздо большей камеры, чем у 120-мм пушки.

С 2016 года разработано и выпущено для испытаний три различных типа прототипов боеприпасов, при этом был проанализирован ряд других параметров, включая силу отдачи, дульную энергию, массу ствола и оружия и другие. Следующие четыре года ушли на разработку подсистем, таких как разные варианты ствола, система отдачи, люлька и автомат заряжания, интеграция их в башню. Затем начались испытаний на уровне подсистем и системы. «Мы провели первые огневые испытания оружия в башне, хотя и не полностью интегрированные, а затем провели дополнительные испытания точности и производительности, поразив цель на расстоянии 1000 м четырьмя выстрелами», – отметил Т.Шмидт.

Автомат заряжания – один из ключевых компонентов. Разработанный Rheinmetall Air Defence в Эрликоне, недалеко от Цюриха, он интегрирован в башню, что позволяет проверить всю последовательность заряжания. Нормативы времени заряжания требуют менее 3 сек и времени подачи менее 2 сек, казенной части требуется около 1 сек для перемещения назад и еще одна секунда для перемещения вперед. Заряжание контролируется рядом датчиков, а поскольку система совершенно новая выделяется дополнительное время, 3-4 сек, для проверки безопасности. «Поскольку дульная энергия составляет около 18 МДж, мы хотим убедиться перед стрельбой, что все правильно», - подчеркнул Т.Шмидт.

Компоновка магазинов и автомата заряжания

Выступающий также подтвердил уже имеющиеся данные о 20 выстрелах, разделенных на два магазина, с обеих сторон механизма заряжания, добавив, однако, что количество выстрелов может быть увеличено до 30, «но при этом теряется много места вокруг». По словам докладчика, поскольку доступна быстрая процедура перезарядки, этого достаточно для 20 выстрелов.

Размещение магазинов и автомата заряжания в башне

Автоматическое заряжание обеспечивает не только загрузку боеприпасов, но и разгрузку, что является особенностью по сравнению с другими системами, которые не могут выполнять разгрузку. «Это потому, что мы рассматриваем возможность его использования в беспилотной башне, поэтому она должна быть способна выполнять все операции», - добавил он, объяснив, что время, необходимое для разряжания, составляет около 6 сек, поскольку вытаскивание снаряда должно выполняться с меньшими усилиями по сравнению с заряжанием. Это означает, что выгрузка одного боеприпаса и стрельба следующим займет около 9 сек. Кроме того, аппарат автоматического заряжания «Пантеры» KF51 также способен перераспределять боеприпасы в магазинах. Это позволяет, например, заполнить один из магазинов, опустошив другой, чтобы заменить его.

Вторичное вооружение – ключ к поражению вторичных целей

Как уже говорилось, Rheinmetall предлагает свою «Пантеру» KF51 с боекомплектом 20 выстрелов, поэтому вторичное вооружение является ключевым для поражения вторичных целей. Уменьшенное количество снарядов, доступных для 130-мм пушки по сравнению с танками, вооруженными 120-мм пушками («Леопард 2» несет 42 выстрела), привело к выбору 12,7-мм крупнокалиберного пулемета в качестве спаренного оружия, способного поражать легко бронированные и легкие цели на средних дальностях. «Он [пулемет] оснащен некоторыми автоматизированными функциями, например, устранение осечки», - отметил Т.Шмидт.

Курсовой пулемет «Пантеры» KF51

Управление пулеметом производится с помощью универсального интерфейса, который делает его независимым от орудия. Питание осуществляется из коробки с 1250 патронами. Помимо этого, сзади башни расположена дистанционно управляемая оружейная станция Natter. Она также может оснащаться 12,7-мм пулеметом, но также и более легким 7,62-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом, и обеспечивает полный охват полусферы. Угол возвышения станции от -15 ° до +85°.

Оружейная станция Natter

При весе около 100 кг станция оснащена собственной прицельной системой и может использоваться каждым членом экипажа. Вооруженный 7,62-мм пулеметом Natter доказал свою эффективность против тихоходных БПЛА на дальности до 300 м, используя автоматическое слежение и режим стрельбы по сетке, который обеспечивает достаточное рассеивание для поражения цели. Боезапас 2500 патронов. Для обеспечения надлежащих возможностей контр-БПЛА (C-UAS) требуется установка высококачественной системы обнаружения и распознавания дронов.

Высокоскоростные 40-мм пневматические гранаты также довольно эффективны против БПЛА на расстоянии до 600-800 м, особенно если эффекторы жесткого поражения соединены с системами мягкого поражения, такими как эффекторы РЭБ. Они глушат дроны, снижая их маневренность, что крайне необходимо, учитывая относительно низкую скорость стрельбы. Начальная скорость 40-мм гранаты около 240 м/с. Для этого программируемый конец 40-мм патрона не должен быть подвержен заклиниванию, поэтому гранаты оснащены специальной системой программирования. По оценкам Rheinmetall, БПЛА может быть поражен очередью из 6-8 гранат, а коробка с боеприпасами позволяет выполнить 3-4 очереди.

Несмотря на то, что "Пантера" KF51 еще не интегрирована, она может быть оснащена станцией высокоэнергетического лазерного оружия, луч которого подается через оптико-электронный прицел командира. По словам Т.Шмидта, накопитель энергии может быть установлен в задней части танка, благодаря тому, что двигатель и редуктор имеют уменьшенные размеры по сравнению с оригинальным «Леопардом 2». Предоставленные данные указывают на выходную мощность от 4 до 10 кВт при времени срабатывания 4-5 сек. При этом, 4-5 срабатываний составляют реалистичный вариант перед необходимостью перезарядки источника энергии. Основной задачей такой дополнительной системы, конечно же, будет противодействие приближающимся БПЛА и ББ.

Пусковая барражирующего боеприпаса Hero 120

Как уже подчеркивалось в публикациях, один из магазинов аппарата автоматического заряжания может быть заменен на контейнер, содержащий, например, четыре ББ uVision Hero 120 с дальностью полета 40 км, оснащенные противотанковыми или многоцелевыми боеголовками. Управление ББ, определенно, станет задачей четвертого члена экипажа.

Состояние системы

На различных этапах разработки с 2016 года Rheinmetall выполнил более 300 выстрелов из своего 130-мм орудия, достигнув начальной скорости от 1.700 до 1900 м/с, что означает примерно 18 МДж дульной энергии, что на 50% больше, чем у 120-мм пушки. «В качестве потенциала роста у нас есть новые технологии, которые мы еще не внедрили.Текущий боеприпас близок к DM63 или DM73.Это надежная технология, которую мы использовали для проверки оружия, но мы планируем внедрить на более позднем этапе новую технологию боеприпасов для дальнейшего улучшения характеристик», – заявил доктор Т.Шмидт.

Дополнительно сообщалось, что после презентации на Eurosatory в июне 2022 года «Пантера» KF51 прошла многочисленные испытания. Среди них полный цикл заряжания на ходу во все более сложных условиях, таких как уклон 60% или боковой уклон 30°, в то время как стрельба на ходу еще не производилась. Тем не менее, состоялись статические стрельбы, протестировав всю цепочку вплоть до оперативной стрельбы. Этот этап завершится в марте 2023 года, когда начнется дальнейший этап тестирования, который будет включать всю электронику.

Продолжение следует…

По материала ресурса edrmagazine.eu