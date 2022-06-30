Немецкий оружейный концерн Rheinmetall 13 июня 2022 года представил в Париже на Eurosatory основной боевой танк КF51 «Пантера» (Panther). Как сообщается, конструкция машины основана на концепции «Леопард 2». При этом, модель предназначена для установления новых стандартов поражения, защиты, разведывательных возможностей, сетевого взаимодействия и мобильности. С рабочим весом 59 тонн танк предлагает гораздо большую мобильность, чем нынешние системы, и дальность хода около 500 км. Благодаря обширным техническим средствам и вооружению, он обладает значительно возросшей боевой мощью по сравнению с предшественником.

Вооружение КF51 «Пантера»

Основным вооружением КF51 «Пантера» является 130-мм перспективная орудийная система (Future Gun System), которая, как заявлено, гарантирует превосходную огневую мощь против всех современных и прогнозируемых боевых танков. Future Gun System состоит из 130-мм гладкоствольной пушки и полностью автоматической системы подачи боеприпасов (автоматический аппарат заряжания). Боекомплект включает 20 выстрелов в снаряженном состоянии. По сравнению с нынешними 120-мм системами, орудийная система «Пантеры» обладает повышенной эффективностью при значительном увеличении дальности стрельбы. Она может вести огонь как боеприпасами с увеличенным могуществом, так и снарядами с программируемым воздушным подрывом или учебными выстрелами.

Основная оружейная система дополнена 12,7-мм спаренным пулеметом. По данным производителя, существует несколько вариантов интеграции дистанционно управляемых оружейных станций, включая возможность ближней обороны и борьбы с БПЛА. Кроме того, в башню может быть интегрировано пусковое устройство для барражирующих боеприпасов, что позволит «Пантере» поражать цели за пределами прямой видимости. Все системы вооружения полностью оцифрованы и подключены к оптике командира и наводчика, а также к компьютеру управления огнем. Это гарантирует использование функционала «охотник-стрелок» и «стрелок-стрелок» и, таким образом, сокращает время реакции и поражения целей.

Наблюдение и разведка

Используя панорамную оптику кругового обзора или основной боевой прицел, командир и наводчик как днем, так и ночью могут вести наблюдение за полем боя и действовать независимо друг от друга. Оба прибора имеют стабилизированную цифровую оптику (в т.ч. инфракрасную) со встроенным лазерным дальномером. Кроме того, экипаж имеет дисплеи, которые обеспечивают круговой ( на 360-градусов) обзор из боевого отделения. Картина обстановки дополняется интегрированными беспилотными разведывательными комплексами. Это позволяет экипажу вести разведку даже под броневой защитой и делиться её результатами с другими подразделениями.

Управляемость и сетевое взаимодействие.

Экипаж КF51 «Пантера» состоит из трех человек. Командир и наводчик располагаются в башне, механик-водитель – в корпусе шасси. Там же размещен четвертый боевой пост для специалиста по оружию и подсистемам или для командного состава, такого как командир роты или батальона. Согласно производителю, полностью оцифрованная система обеспечивает бесшовную интеграцию датчиков и эффекторов внутри платформы, а также их сочетание с другими системами. Управление сенсорами и оружием может выполняться любым членом экипажа, что позволяет каждому из них брать на себя задачи и роли других без ограничения функциональности. Поскольку управление башней и вооружением также может осуществляться с мест оператора в шасси, возможны и планируются варианты «Пантеры» с беспилотными башнями и даже полностью дистанционно управляемые машины.

Рабочее место члена экипажа

Живучесть и защищенность

Основной боевой танкт KF51 «Пантера» имеет полностью интегрированную, комплексную и оптимизированную по весу концепцию защиты. Используются технологии активной, реактивной и пассивной защиты. Особенностью являются меры активной защиты, которые практически не увеличивают вес танка. Система Top Attack Protection System (TAPS) противодействует угрозам сверху, в то время как система быстрой постановки дымов ROSY скрывает машину от средств наблюдения противника. Полностью цифровая архитектура в соответствии со стандартами НАТО Generic Vehicle Architecture (NGVA) также позволяет интегрировать дополнительные датчики для обнаружения сигнатур выстрелов. Благодаря возможности их предварительного обнаружения, «Пантера» способна вскрывать и предотвращать угрозы на ранней стадии. Как основной боевой танк, предназначенный для использования в боевом электромагнитном спектре, он дополнительно защищен от киберугроз.

Перспективы

Как сообщается, при разработке КF51 «Пантера» инженеры Rheinmetall не ограничились лишь обновлением предыдущей концепции основного боевого танка, но и создали новую платформу. Машина может быть легко обновлена и оснащена новейшими возможностями и функционалом, ориентированным на вновь возникающие угрозы. Модульная, открытая архитектура NGVA позволяет постоянно развивать систему, которая способна обновляться в соответствии с инновационными циклами. Проектировщики рассматривают KF51 «Пантера» в качестве первого представителя нового семейства боевых машин от Rheinmetall. В ходе презентации было отмечено, что в ближайшем будущем появятся дополнительные инновации, которые не только обеспечат экологически безопасную эксплуатацию боевой техники в мирное время, но и дальнейшую её оптимизацию с точки зрения автоматизации и эффективности.

По материалам ресурса truppendienst.com