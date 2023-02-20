Войти
ТАСС

В США заявили, что хотят поражения РФ на Украине для сохранения желаемого миропорядка

424
0
-1
Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.
Источник изображения: Pradeep Dambarage via Reuters Connect

Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал "весь цивилизованный мир", отметила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на то, что конфликт на Украине завершится стратегическим поражением России, поскольку это, по мнению Вашингтона, позволит сохранить выгодный для американской стороны мировой порядок. Такую позицию изложила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на посвященном конфликту на Украине семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги.

Говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, она подчеркнула, что, с точки зрения американских властей, "это должно закончиться стратегическим поражением" для российского руководства. Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал "весь цивилизованный мир".

"Поскольку, если мы этого не сделаем, все другие автократы на планете будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором мы по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет", - утверждала Нуланд. "Вот в чем суть происходящего на Украине. Безусловно, суть в Украине, но здесь дело в более широком мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности. Здесь дело в Уставе ООН, который мы все подписали <...>", - заявила заместитель госсекретаря США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в январе на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что процесс формирования многополярного мира будет долгим и займет определенную историческую эпоху.

Лавров пояснил, что требуется время для тщательного оформления тех отношений, которые необходимы для того, чтобы в мире воцарились демократия и справедливость, соблюдалось положение Устава ООН об уважении суверенного равенства всех государств. "Устав ООН - это очень хорошая база. Когда он был принят, он действительно был революционным документом. Но, к сожалению, все эти правильные принципы извращались Западом. Не было никакого уважения со стороны Запада к принципу суверенного равенства государств, не было уважения к принципу невмешательства во внутренние дела, мирному урегулированию споров. Много сотен раз после создания ООН Соединенные Штаты использовали свои вооруженные силы, в большинстве случаев с грубейшим нарушением Устава ООН", - отметил Лавров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
25.01.2023
В Польше думали о разделе Украины в первые дни спецоперации России
27.10.2022
Пентагон заявил, что не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия
28.07.2022
Зеленский собрался вернуть утраченные территории за несколько недель
07.02.2022
Восемнадцать загадок Виктории Нуланд
14.04.2021
У властей США нет стратегии в отношении Украины
06.09.2016
"Лучше бы США ратифицировали договор о запрете ядерных испытаний"
06.12.2013
НАТО застряло на киевском майдане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH