В США заявили, что хотят поражения РФ на Украине для сохранения желаемого миропорядка

Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал "весь цивилизованный мир", отметила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на то, что конфликт на Украине завершится стратегическим поражением России, поскольку это, по мнению Вашингтона, позволит сохранить выгодный для американской стороны мировой порядок. Такую позицию изложила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на посвященном конфликту на Украине семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги.

Говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, она подчеркнула, что, с точки зрения американских властей, "это должно закончиться стратегическим поражением" для российского руководства. Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал "весь цивилизованный мир".

"Поскольку, если мы этого не сделаем, все другие автократы на планете будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором мы по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет", - утверждала Нуланд. "Вот в чем суть происходящего на Украине. Безусловно, суть в Украине, но здесь дело в более широком мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности. Здесь дело в Уставе ООН, который мы все подписали <...>", - заявила заместитель госсекретаря США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в январе на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что процесс формирования многополярного мира будет долгим и займет определенную историческую эпоху.

Лавров пояснил, что требуется время для тщательного оформления тех отношений, которые необходимы для того, чтобы в мире воцарились демократия и справедливость, соблюдалось положение Устава ООН об уважении суверенного равенства всех государств. "Устав ООН - это очень хорошая база. Когда он был принят, он действительно был революционным документом. Но, к сожалению, все эти правильные принципы извращались Западом. Не было никакого уважения со стороны Запада к принципу суверенного равенства государств, не было уважения к принципу невмешательства во внутренние дела, мирному урегулированию споров. Много сотен раз после создания ООН Соединенные Штаты использовали свои вооруженные силы, в большинстве случаев с грубейшим нарушением Устава ООН", - отметил Лавров.