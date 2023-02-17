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Интерфакс-АВН

Лукашенко заявил о возможности увеличить армию Белоруссии до полумиллиона человек в случае войны

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А.Лукашенко
А.Лукашенко.
Источник изображения: militarynews.ru

Минск. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил о возможности увеличить численность белорусской армии с 75 тыс. до полумиллиона человек.

"В Беларуси только в условиях мирного времени 75 тыс. в армии. Но в несколько этапов при необходимости в условиях войны можно нарастить ее численность до полумиллиона", - сказал на встрече с иностранными журналистами Лукашенко, его цитирует госагентство БелТА.

"Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире", - сказал президент Белоруссии.

По его словам, Запад и Украина пока не готовы к этому. "Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война", - заявил Лукашенко.

"Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас её закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил о желании сидеть за столом переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине, где бы те ни состоялись.

Он также сказал, что Белоруссии не нужно стратегическое ядерное оружие.

"Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси", - заявил Лукашенко.

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Белоруссия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
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