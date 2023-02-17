Западные аналитики заявили, что Россия потеряла в спецоперации якобы почти половину своих танков

Источник изображения: topwar.ru

Россия якобы потеряла в спецоперации почти половину своих основных боевых танков. Западные аналитики утверждают, что за девять месяцев с момента начала СВО потери российских танковых войск составили 40 процентов боевых машин от их численности на февраль прошлого года.

Такие данные предоставили специалисты британского Международного центра стратегических исследований (IISS).

Они отмечают, что в начале конфликта Вооруженные силы РФ располагали 2927 единицами танковой техники, а через девять месяцев конфликта у россиян якобы осталось лишь 1800 машин. Западные аналитики утверждают, что потери наиболее активно применяемых в конфликте на Украине российских танков достигает половины. Из-за этого, заявляют они, Москве приходится использовать хранящиеся на складах боевые машины советской эпохи.

В то же время, заявляют британские эксперты, численность танковых войск Украины за время боевых действий выросла. Это произошло, утверждают они, за счет поставок Киеву от восточноевропейских государств танков, сделанных в СССР. Помимо этого, заявляют британцы, ВСУ в ходе конфликта захватили некоторое количество российской военной техники, в том числе танковой.

Подводя итог исследования, руководитель аналитического центра IISS Джон Чипман заявил, что спецоперация стала для России «политическим и военным провалом». По его мнению, военные действия вскрыли недостатки как в руководстве ВС РФ, так и в вооружении российской армии.