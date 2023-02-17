Последствия крушения поезда с винилхлоридом в американском штате Огайо сравнивают со взрывом атомной бомбы

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В районе городка Восточная Палестина, что в американском штате Огайо, спустя почти две недели после крушения поезда с винилхлоридом картина напоминает последствия апокалипсиса. Отдельные американские СМИ, освещающие техногенную катастрофу, сравнивают инцидент со взрывом атомной бомбы, именуя «американским Чернобылем», а последствия называют «локальной ядерной зимой» для целого региона.

Зловещим местом Восточная Палестина стала 3 февраля, когда 50 вагонов грузового поезда с химикатами сошли с рельсов. Произошла масштабная утечка винилхлорида, который, помимо проблем с общим отравлением и загрязнением воздуха, воды и почвы, способен провоцировать развитие онкологии. Тогда в СМИ США эта информация прошла вскользь.

Американские власти не придумали ничего лучше, чем утилизировать химию с помощью «контролируемого поджога», что привело только к увеличению площади заражения. Над районом по-прежнему висит очень плотное облако продуктов горения, видное даже с высоты птичьего полета. Вода в реках заражена в радиусе не менее 50 километров, в округе у фермеров начался падеж крупного рогатого скота, гибнут птицы.

После сгорания винилхлорид распадается на хлористый водород и фосген, последний использовался в качестве химического оружия в Первой мировой войне. Длительное воздействия продуктов распада винилхлорида приводит к потере сознания и может стать фатальным для человека, сообщают специалисты. При неполном сгорании винилхлорида в воздухе остаются дисперсные взвеси диоксинов, устойчивые к рассеиванию.

Мы уничтожили этот город химикатами

— заявил в прямом эфире ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону бывший начальник пожарной охраны Огайо.

Винилхлорид является канцерогеном для людей. Не может быть безопасного уровня воздействия, поэтому все контакты должны быть сведены к минимально возможному уровню

— сообщили в Департаменте охраны окружающей среды Нью-Джерси, где аналогичная катастрофа произошла в 2012 году.

Сразу после катастрофы жителей близлежащего района эвакуировали, но уже через два дня им разрешили вернуться обратно. Власти из всех мер по обеспечению безопасности лишь советуют постараться не выходить из домов, а при появлении признаков отравления — обратиться за медпомощью.

Обеспокоенность последствиями экологической катастрофы выразили жители Китае. Дело в том, что США являются основным источником импорта продовольствия для Китая, а Огайо является крупным производителем соевых бобов и кукурузы, двух основных товаров, поставляемых в КНР. Правда, официальный Пекин успокаивает граждан, заявляя, что система контроля импорта продовольствия не допустит проникновения в страну зараженных продуктов.

При этом администрация Байдена практически игнорирует глобальную экологическую катастрофу в Огайо. Почти ничего об инциденте, а главное, опасных последствиях, не пишут и либеральные СМИ Соединенных Штатов. Пользователи соцсетей возмущенно пишут, что американскому президенту наплевать на своих граждан, он слишком увлечен оказанием помощи Украине в борьбе с Россией.

Город Восточная Палестина, штат Огайо, нужно переименовать в Киев, чтобы Белый дом обратил внимание и на него тоже

— с горькой иронией комментирует ситуацию один из американских пользователей.

Губернатор Огайо Марк Девайн заявил, что тысячи людей в его штате могут погибнуть. Однако так и не назвал произошедшее чрезвычайной ситуацией.

Свою версию равнодушия американских властей к трагедии в Огайо высказал Такер Карлсон. Телеведущий Fox News считает, что президента Байдена и демократов совершенно не волнует судьба «белых жителей Восточной Палестины, голосовавших за Трампа».

Эксперты предположили, что крушение состава в Огайо (далеко не первое) произошло из-за устаревших тормозных систем железнодорожного подвижного состава, технология которых в США не менялась десятилетиями. В 2012 году поезд с винилхлоридом сошел с рельсов в Нью-Джерси, что побудило администрацию Обамы пересмотреть порядок транспортировки и классификации особо опасных материалов. Но в период правления Трампа лоббисты химической и железнодорожной отрасли сумели остановить процесс принятия этих нововведений дабы не тратить на модернизацию деньги.